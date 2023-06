Congresistas de distintas bancadas impulsan una moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debido a los cuestionamientos contra su sector por el manejo contra la epidemia del dengue.

En el documento se señala que la cantidad de casos de la enfermedad continúa aumentando de manera alarmante, superando los 80 fallecidos y más de 70 mil casos confirmados y probables a la fecha.

También se detalla que Rosa Gutiérrez anunció recientemente la ampliación del estado de emergencia sanitaria por un plazo de 120 días y que se extendería de 13 a 20 regiones, a fin de intensificar el trabajo de prevención y control.

El pliego interpelatorio consta de 17 preguntas, la mayoría relacionadas a las acciones para enfrentar el dengue en Lima y diversas regiones del país, así como las labores de prevención.

Del mismo modo, se le interroga sobre la existencia o no de un plan para enfrentar un posible Fenómeno El Niño global, a fin de que la situación no se agrave y no se perjudique a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

En el pleno se necesita por lo menos de un tercio de congresistas hábiles para admitir la moción de interpelación, como indica el artículo 83, inciso B del reglamento de ese poder del Estado. La votación se realiza en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción.

Cabe indicar que el pasado 31 de mayo el congresista Edward Málaga (No Agrupados) pidió la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, por el “deficiente” manejo de la epidemia del dengue y la gestión de su sector.

A través de un oficio, consideró “imperdonable” que luego de la “muy trágica actuación” del Ministerio de Salud (Minsa) durante la pandemia del COVID-19 nos encontremos hoy frente a un nuevo escenario de crisis sanitaria con una atención hospitalaria deficiente y sin guías actualizadas para el manejo del dengue.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que el Gobierno respalda a la titular de Salud. “La ministra Gutiérrez goza de la confianza del Gobierno, de la presidenta de la República”, aseguró ante la prensa.