Una campaña electoral que estuvo marcada a lo largo de los últimos meses por la apatía ciudadana y en los últimos días por los insultos y ataques entre contendores llegó anoche a su fin.

Los candidatos a la alcaldía de Lima realizaron sus cierres de campaña en diversos puntos de la capital. Comas, Ate-Vitarte y La Victoria fueron algunos de los distritos escogidos por los postulantes para dar sus mensajes finales. Otros optaron por el tradicional escenario de la plaza San Martín, en el Cercado.

Algunos llegaron al escenario antecedidos por espectáculos musicales que generaron más entusiasmo y aplausos en el público que los propios discursos políticos.

Los postulantes aprovecharon la última oportunidad que les permite la ley electoral para lanzar sus promesas finales en busca de convencer a los electores. Tampoco faltaron los habituales pullazos a sus rivales.

A partir de hoy quedan prohibidas las manifestaciones políticas y desde mañana la propaganda. Entramos en una etapa conocida como silencio electoral. Un período que debe servir para que el elector reflexione sobre su voto. Por el bien de la ciudad.

Daniel Urresti promete “recuperar” la seguridad ciudadana “de manera rápida y eficiente”

Por Sebastián Ortiz

Después de 10 meses de recorridos en diversos mercados y calles de la capital, el candidato de Podemos Perú a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, ofreció la noche de este jueves dos mítines de cierre, el primero en Ate Vitarte y el otro en Breña, con los que cerró una extensa campaña. El exministro del Interior hizo una recopilación de sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana.

Urresti- quien estuvo acompañado en la actividad inicial por su postulante a teniente alcalde, José Luna Morales, y por el candidato a la alcaldía de Ate Vitarte de su partido, Enrique Dupuy- afirmó que un mal en común de todos los distritos de Lima “es la angustia y el estrés” por el avance de la delincuencia. Por ello, refirió que “necesitamos recuperar la seguridad ciudadana de manera rápida y eficiente”.

“No podemos esperar tres o cuatro años, tenemos que empezar a recuperar [la seguridad] a partir del 2 de enero. Y eso es justamente lo que vamos a hacer”, agregó.

El general EP (r) planteó cuatro medidas urgentes para frenar al crimen: la detención de 200 delincuentes al día, la contratación del día de franco de 1.000 policías del escuadrón terna, el alquiler de 2.000 patrullas y de 600 motos, y la construcción de cuatro mega complejos de administración de justicia rápida.

Y si bien en Ate Vitarte no explicó cómo concretaría estas propuestas, más temprano, en Villa el Salvador, tras un recorrido, indicó sus planteamientos “son viables” y que la Municipalidad de Lima tiene los recursos económicos suficientes para ello.

“Nos alcanza el dinero sin endeudarnos, vamos a eliminar gastos innecesarios y ahí tendremos para pagar a policías. Y vamos a correr para el 2024 algunos proyectos que son bonitos, pero no tan urgentes, para la construcción de los cuatro mega complejos. Vamos a lograr tener lo que necesita Lima sin endeudarnos”, subrayó.

Crítica propuesta de López Aliaga

En otro momento del mitin de cierre, Urresti dirigió sus críticas a Rafael López Aliaga, su adversario de Renovación Popular, al sostener que la propuesta del empresario respecto a colocar el número de placa en el casco y un chaleco de los motociclistas para reducir la inseguridad “no sirve”.

“¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a alquilar 600 motos, y se las vamos a entregar al escuadrón verde [de la Policía]. Cada mañana, saldrán 200 equipos, cada equipo tendrá seis policías en tres motos, van a salir a cazar a los que van dos en una moto […] Ese miedo que ahora siente la ciudadanía se lo vamos a traspasar a ellos [a los delincuentes]”, expresó.

El exministro del Interior también dijo que no va a permitir que “ningún loco” ponga en peligro la vida de jóvenes serenos. “Quieren comprar 10 mil motos, quieren que chicos de 22, 23 años, serenos se enfrenten con los dedos a delincuentes avezados. Yo no pienso mandar a criaturas inocentes a la muerte”, remarcó.

Urresti, al finalizar su discurso, prometió que en el 2026, cuando concluya su eventual administración en Lima, los ciudadanos saldrán a las calles con “tranquilidad” y “sin miedo”.

Por su lado, Luna Morales les solicitó a los personeros Podemos Perú a defender cada voto el domingo.

La cantante de salsa Yahaira Plasencia ofreció un show de poco más de una hora poco antes de la presentación de Urresti.

Las últimas actividades

Más temprano, Urresti realizó dos últimos recorridos, el primero en Villa María del Triunfo y el otro en Villa el Salvador. En este último distrito, el ex titular del MININTER aseguró que su campaña a la alcaldía de la capital fue “larga” y hecha “a pie”. “Hemos caminado desde noviembre del año pasado, hemos tratado de llegar a todos los sitios y no he podido, habré recorrido el 85%, Lima es demasiado grande, es inmensa”, manifestó.

También refirió que a diferencia de López Aliaga, él no ha tenido presencia en la televisión de señal abierta.

Recordó que el empresario prácticamente tuvo “un programa propio los sábados”, en clara alusión al espacio de Andrés Hurtado “Chibolín”.

Según informó “Punto Final”, Renovación Popular le pagó S/207.000 a José Malpartida Abandía, productor de Hurtado, por media training a los candidatos de esa agrupación.

El dinero provino de los fondos que el Estado le brinda a los partidos con representación en el Parlamento.

Urresti explicó que si el excongresista José Luna Morales, candidato a teniente alcalde de Podemos Perú, no lo ha acompañado durante sus recorridos, es porque es el jefe de su campaña. “Tiene otras responsabilidades”, subrayó.

Precisamente, Luna Morales llegó minutos antes a Villa el Salvador, donde rechazó que él haya sido cercano al hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, luego de que el diario “Perú 21″ informara sobre una serie de llamadas entre ambos.

“El exministro Juan Silva se comunicó conmigo durante la segunda vuelta para pedirnos apoyo para su partido [Perú Libre], pero nosotros no negamos, Podemos Perú no apoyó a ningún candidato en la segunda vuelta. También se comunicó conmigo para armar una Mesa Directiva para que Perú Libre la presida y también nos negamos a eso”, expresó.

Rafael López Aliaga promete ‘shock’ de inversiones para Lima en su cierre de campaña

Por Martín Calderón

Sobre un estrado instalado en la plaza Manco Cápac, en La Victoria, el empresario conservador y candidato a la alcaldía de Lima Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, utilizó anoche sus últimas horas de campaña para atacar al presidente Pedro Castillo, a diversas instituciones públicas y privadas y a sus principales rivales políticos en la contienda por la capital.

Entre otras promesas, aseguró que de llegar a la alcaldía, declarará persona no grata a Castillo y convertirá a la capital en un “bastión” para sacarlo de la Presidencia.

Además, dijo desconfiar de los grandes empresarios y de la Confiep. “Vamos a ir de la mano de la derecha popular”, agregó.

En otro momento, López Aliaga cuestionó a los funcionarios de la ONPE y pidió el apoyo de personeros para que no le “roben” los votos este domingo.

El líder de Renovación Popular estuvo acompañado de su postulante a teniente alcalde, Renzo Reggiardo; su jefe de campaña, Julio Gagó, y candidatos de su partido a diversas alcaldías distritales.

En medio de su discurso, aseguró que sus principales contendientes, Daniel Urresti y George Forsyth, son inexpertos en gestión pública y no están capacitados para asumir la alcaldía de Lima.

Cuando se refirió a sus promesas de campaña, resaltó aquellas difícilmente viables: dijo que pedirá competencias en los sectores de Educación y Salud, implementará “la mayor flota de seguridad en la historia” y un ‘shock’ de inversiones de mil millones de dólares.

“Que no me digan que no se puede. Sí se puede. Sé cómo hacerlo”, señaló, respaldado por sus simpatizantes.

López Aliaga añadió que de llegar a la alcaldía pasará “a la historia como el alcalde de los cerros”.

En otro momento, confirmó que mantiene aspiraciones presidenciales, pero aseguró que buscará ese objetivo cuando termine una hipotética gestión municipal.

Agenda

Horas antes, López Aliaga realizó una caminata en San Martín de Porres con el candidato de Renovación Popular a la alcaldía de ese distrito, Bobby Mattos, y Renzo Reggiardo.

Mattos es un político conocido en Lima Norte: fue alcalde de San Martín de Porres entre el 2015 y el 2018 y suma cuatro candidaturas a ese cargo desde el 2006 hasta la fecha, siempre con distintas agrupaciones.

Al cierre de esta edición, López Aliaga se dirigía a San Juan de Lurigancho para dar su último mitin. En ese distrito venció a Pedro Castillo, George Forsyth, Daniel Urresti y al resto de candidatos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales pasadas.

En opinión de la politóloga Katherine Zegarra, es posible que de llegar a la alcaldía, López Aliaga abandone el cargo para tentar la presidencia.

El politólogo Mauricio Zavaleta señaló que el candidato de Renovación Popular “hace eco de políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro”, aunque en un nivel menor, con una vena política de derecha populista.

George Forsyth agradece a seguidores en cierre de campaña: “Hemos hecho una campaña de propuestas”

Por Víctor Reyes Parra

El candidato de Somos Perú para la Municipalidad de Lima, George Forsyth, cerró la noche del jueves su campaña con un evento en el distrito de Comas.

Forsyth apareció en el escenario alrededor de las 9:20 p.m. junto al candidato por Comas de su partido, Ulises Villegas, para dar un breve discurso de casi cuatro minutos ante sus seguidores.

Allí, más que detallar su planes para Lima, se centró en agradecerles por su apoyo y destacar que su campaña priorizó las propuestas: “Si puedo resumir esta campaña en una palabra, es con ‘gracias’ [...] Gracias por escuchar nuestras propuestas, por creer en el cambio”.

“Hemos hecho una campaña positiva, una campaña de propuestas. No al ataque, porque queremos valores, queremos respeto. ¿Y cómo vamos a exigir eso si no actuamos con el ejemplo?”, afirmó el candidato.

Después aludió a su pasado como alcalde de La Victoria para asegurar que la ciudadanía lo ha visto “luchando contra las mafias, la inseguridad [...] Hemos demostrado que sí se puede. Por eso necesitamos el apoyo de ustedes”.

También se comprometió con los vecinos de Comas, distrito con más de 500 mil habitantes, a trabajar por el deporte, por las madres de familia y por la igualdad de género. “Dejemos las diferencias a un costado, los pleitos, los intereses personales, los intereses de un partido político [...] Vamos a trabajar para ustedes”, dijo.

El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, prefirió no pronunciarse sobre la situación de su candidato a la Alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, denunciado por violencia física, psicológica y sexual. (Video: Canal N)

El candidato cerró su discurso recordando al fallecido exalcalde de Lima Alberto Andrade (1995-2002), el fundador de Somos Perú. Forsyth se refirió a él como su “referente político”.

Promesas

Horas antes de este discurso George, Forsyth dio a Epicentro TV la que fue su última entrevista a un medio de comunicación antes del cierre de su campaña. Allí comentó que el interés ciudadano por las elecciones municipales despertó “sobre el final, a raíz del debate” y afirmó que durante su campaña intentó “cambiar la forma de hacer política” y “no caer en los enfrentamientos” .

Por otro lado, comentó que en la campaña por Lima se hicieron “propuestas totalmente populistas”. “Mucha demagogia ha corrido en esta campaña, que mal informa al ciudadano. Nosotros sí hemos hecho propuestas primero”, declaró.

Consultado por su relación con Somos Perú y su bancada parlamentaria, respondió que “hay que ser muy independiente” y que los congresistas son responsables de sus propios actos.

Forsyth fue alcalde distrital de La Victoria, cargo al que también postuló por Somos Perú, entre enero del 2019 y octubre del 2020. Renunció para candidatear sin éxito a la presidencia con el partido Victoria Nacional (otrora Restauración Nacional) en las elecciones del 2021.

A lo largo de su campaña, Forsyth reconoció que se apresuró al dejar La Victoria y prometió que si es elegido alcalde de Lima, culminará su gestión. También calificó de “pésimo” el gobierno de Pedro Castillo, pero indicó que “nos guste o no, tenemos que trabajar con el que este ahí [en el Ejecutivo]”.

Más jornadas de cierre