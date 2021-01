George Forsyth, candidato a la presidencia por el partido Victoria Nacional, negó que su ausencia en el debate entre postulantes sobre ciencia sea por un desconocimiento del tema. Por el contrario, argumentó que ha “crecido con internet” y que pertenece a una generación que siempre “ha estado en contacto con la tecnología”.

“[Dicen que el argumento por el que no estuvo en el debate fue que no era su tema] No, cómo se le ocurre. Por la generación a la que pertenezco, estamos en contacto con la tecnología, hemos crecido en esa generación. Yo creo que no es un tema, quizá, de los mayores. ¿Por qué no se pudo participar ni nadie de mi equipo? Porque la invitación era para el candidato pero este viaje estaba agendado”, respondió en declaraciones a RPP vía telefónica desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Este lunes 4 de enero, se llevó a cabo el Encuentro Científico Internacional [ECI] de Verano 2021, organizado por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) y en el que participaron, a modo de debate de clausura, ocho de los 20 candidatos que han presentado su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

🔬🇵🇪 Candidatos presidenciales en #Perú presentaron sus propuestas en materia de desarrollo de la #CTI en el país durante el Encuentro Científico Internacional Bicentenario de verano 2021.



💻 Puede verlo aquí ➡ https://t.co/vBhj9aPnjq pic.twitter.com/urh34mJvx6 — Concytec Perú (@ConcytecPeru) January 5, 2021

Entre los ausentes, se encontraba George Forsyth, exalcalde de La Victoria que, según manifestó hoy, no participó porque priorizó el participar en reuniones sobre ciencia con instituciones de Brasil para traer sus aportes al Perú. Esto, a pesar de que el ECI se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

“[Sus detractores dicen que no estaba preparado para un debate] Yo he crecido con internet, he vivido con internet. Sé la importancia, vengo recorriendo todo el Perú. Estoy viendo temas de tecnología. He priorizado un viaje para llevar soluciones para el Perú que estar sentado y discutir un tema”, se justificó el candidato de Victoria Nacional.

“Obviamente, quienes gobiernan y quieren seguir gobernando van a hablar muchas cosas porque representamos el cambio y se les va a acabar la mermelada con nosotros”, añadió.

Los candidatos presidenciales que participaron en el ECI 2021 fueron Nidia Vílchez (Partido Aprista), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Julio Guzmán (Partido Morado), Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Beingolea (PPC), Yonhy Lescano (Acción Popular), Fernando Cillóniz (Todos por el Perú, actualmente con postulación improcedente) y Hernando de Soto (Avanza País).

