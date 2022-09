La mujer que denunció al legislador Freddy Díaz por violación sexual dentro de las instalaciones del Parlamento declaró por primera vez a un medio de comunicación y señaló que espera ver preso al legislador.

MIRA AQUÍ | Congreso: bancada de APP niega acusación de abogada del suspendido Freddy Díaz

Epicentro TV entrevistó a la denunciante, quien reveló nuevos detalles sobre la noche en que se habría cometido el presunto delito.

“Como yo estaba esperando que el congresista apruebe el informe anual de trabajo, tenía que subirlo al sistema, entonces, esa era otra de mis razones para esperarlo, porque decía que tengo que subirlo de una vez porque estamos ya casi en fecha límite”, dijo.

“Hay algo que no he mencionado en la Cámara Gesell. Que cuando él abre la botella de wisky, o sea, cuando me dice “vamos a tomar eso”, sirve el primer vaso y luego dice “oye, pero, ¿sabes qué?, si te voy a contar cosas, esta conversación es privada, mejor le echo seguro a la puerta”. De su despacho. Y yo dije “¿Hm?”. Le echó seguro a su puerta”, expresó.

el estremecedor e indignante testimonio de la mujer que denunció haber sido violada por su jefe, el congresista Freddy Díaz, dentro de su oficina en el Parlamento.



Epicentro.TV

Lo que narra luego la mujer, quien además laboraba en el despacho del parlamentario, es la forma en la que despierta la noche luego de la supuesta violación sexual.

“[Me levanté] en su sillón. Detrás de esa silla había un sillón de tres cuerpos. Y aparecí allí, boca abajo. Con la panty a medias, mi vestido a la altura de la cintura”.

“Estaba confundida. Yo dije para mis interiores, pensé “algo me ha pasado”. Pero estaba en modo negación porque yo no quería creer que me había pasado, no, no quería imaginarme lo peor en ese momento. Pero sí me levanté con un dolor horrible, horrible, acá en mi coxis. No había ropa interior, o sea, cuando veo, no tenía mi ropa interior”.

“No sé… Creo que me puse a llorar. Y más no recuerdo. Solo recuerdo que vi mi celular, sí, porque quería saber qué hora era y vi que me estaba llamando todo el mundo”.

Finalmente, la denunciante afirmó nunca haber tenido una relación con Díaz Monago, más allá de laborar en su despacho.

“Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues, lo voy a hacer, así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar, y después de esta entrevista estoy segura de que voy a ir a mi casa y voy a estar peor, (empieza a llorar) pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso”.