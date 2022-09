La defensa del suspendido congresista Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, dijo el jueves pasado que otros nueve congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) también consumieron alcohol en las instalaciones del Parlamento el pasado 26 de julio.

Lizeth Garrido, abogada de Díaz, detalló a la prensa que el día en que se eligió a la nueva Mesa Directiva, alrededor de la 1 p.m., el legislador compartió bebidas alcohólicas junto a otros parlamentarios. Luego de ello, se dirigieron a las oficinas del Congreso que se ubican en el jirón Azángaro para seguir bebiendo “conjuntamente con otros dos parlamentarios en el despacho de uno de ellos, que no es el despacho de mi patrocinado”.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Ética que recomendó declarar fundada la denuncia contra Freddy Díaz, el legislador reconoció haber consumido bebidas alcohólicas en tres espacios: el Palacio Legislativo, en un despacho del edificio Azángaro y en su propio despacho congresal.

Sin embargo, la referida comisión de trabajo no habría indagado qué otros parlamentarios participaron en estos hechos. “En la Comisión de Ética nunca se preguntó por los nombres de los nueve congresistas. Y en la sesión de ayer [miércoles] tampoco se preguntó”, dijo Garrido. Agregó que dos integrantes de la Comisión de Ética estarían involucrados. El Comercio intentó comunicarse con la congresista Karol Paredes (Acción Popular), presidenta del referido grupo, pero no obtuvo resultados.

Respuesta

El Congreso aprobó el último miércoles suspender por 120 días, sin goce de haber, a Freddy Díaz. Por ello, la bancada de APP considera que las acusaciones de la abogada de Díaz se tratan de una “venganza política”.

Alejandro Soto, vocero de APP, dijo ayer en conferencia de prensa que “resulta un acto de venganza política porque [Díaz] fue expulsado de APP y de la bancada”. Asimismo, rechazó que en las instalaciones del Congreso se consuma alcohol. Pero agregó que “cosa muy distinta es que en cualquier ceremonia protocolar haya un brindis, una copa de vino. Eso no significa que se esté ingiriendo alcohol en el local del hemiciclo”. Por tanto, reiteró que la afirmación de la abogada de Díaz es falsa.

El congresista de APP Eduardo Salhuana incidió en que este brindis que hubo en el comedor del Parlamento no tiene ningún vínculo con el acto por el que Díaz fue denunciado.

Detalló que el 26 de julio, tras la elección de Lady Camones para la presidencia del Congreso, tuvieron un almuerzo “al igual que las demás bancadas” en el comedor del Palacio Legislativo. “Estuvimos en una mesa nueve parlamentarios de APP y ahí hicimos un brindis por la elección. Luego almorzamos, nos retiramos a la oficina de Lady Camones para saludarla y conversar con ella. Eso es todo. No hubo una ingesta alcohólica. No se puede vincular un almuerzo con un acto execrable”, narró Salhuana. Añadió que luego de eso los congresistas se dirigieron a sus oficinas en el jirón Azángaro. “Recibí la visita de Freddy Díaz y Manuel García en el quinto piso para pedirme que los disculpe porque a las 7 p.m. teníamos una cena con César Acuña para celebrar la elección de Lady Camones y no iban a asistir. Les dije que no había problema y se retiraron”, expresó.

Anoche, la legisladora Magaly Ruiz (APP) difundió en su cuenta de Twitter una fotografía donde aparece Freddy Díaz con otros nueve congresistas de APP, sentados en una mesa donde hay copas de vino, compartiendo un brindis y un almuerzo.

En la imagen se aprecia a Eduardo Salhuana, Elva Julón, Heidy Juárez, Cheryl Trigozo, María Acuña, Rosio Torres, Idelso García, Alejandro Soto y Magaly Ruiz. “El Perú tiene problemas reales que atender, no desviemos nuestra atención”, indicó Ruiz en Twitter.

En la víspera, la presidenta de la Comisión de Ética, había pedido a Freddy Díaz que brindara el detalle de los nombres de los parlamentarios que consumieron bebidas alcohólicas “para proceder conforme a nuestras atribuciones”.