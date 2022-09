El congresista Freddy Díaz, quien fue suspendido este miércoles por la denuncia en su contra por violación sexual, evitó dar los nombres de los otros parlamentarios que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas con él el día que ocurrieron los hechos por los que fue sancionado.

“El día de ayer estuve en el Congreso para responder como Freddy Díaz por los actos que cometí, para asumir la responsabilidad. Lo que corresponde a otros parlamentarios, no me corresponde, no soy quien para sancionar”, dijo a la prensa.

El parlamentario declaró luego de declarar este jueves ante la Fiscalía de la Nación por la investigación en su contra por la acusación de violación sexual en contra de una trabajadora de su despacho.

Declaraciones de Freddy Díaz

“[¿Dar los nombres no aclararía los hechos?] Será el área que corresponda o la comisión correspondiente la que haga esa evaluación y valoración. No soy quién para hacerlo. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Más allá de los números, ese día hemos estado en una situación que no era lo adecuado”, señaló en alusión al hecho que estaban bebiendo alcohol en un espacio parlamentario.

Díaz dijo que fueron “colegas congresistas” cuyos nombres no iba a dar, pero rechazó que fueran los que votaron en abstención en el pleno este miércoles cuando se aprobó su sanción de 120 días sin goce de haber.

El parlamentario que fue expulsado de Alianza Para el Progreso tras la acusación, procedió a reiterar su inocencia por el delito de violación sexual y reiteró que está sometiéndose a todas las investigaciones.

Involucran a otros congresistas

La abogada de Freddy Díaz, Lizeth Garrido, había comentado ante la prensa horas antes que había dos congresistas de la Comisión de Ética que estuvieron en el grupo de nueve parlamentarios que estuvieron con Díaz bebiendo antes de que se produjera la presunta violación sexual.

“Conozco los nombres pero no estoy autorizada para (darlos)”, explicó.