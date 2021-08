El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, emitió un comunicado donde explicó el contexto en que su esposa y suegra firmaron a favor de la inscripción de Movadef como partido en el 2009. “Se trata de otro caso más de firma callejera desinformada en la que cayeron también miles de peruanos”, aseguró.

El ministro de Defensa, Walter Ayala, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo, es quien “da la confianza” y la quita, esto al ser consultado sobre la situación de su colega de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví.

Según detalló, “dicho suceso se dio sin el debido consentimiento, dado que ambas personas (mi esposa y mi suegra), fueron abordadas en la calle por una personas que les solicitó su apoyo con una firma, acto al que correspondieron sin solicitar información”.

“Por lo tanto, esta firma no denota en ninguna medida la filiación política, formal ni ideológica de mi esposa y suegra. Por el contrario, se trata de otro caso más de firma callejera desinformada en la que cayeron también miles de peruanos, con casos similares en nuestro entorno”, precisó.

En ese sentido, Maraví Olarte enfatizó que no comulga con ningún tipo de pensamiento terrorista y lamentó que se le quiera vincular con actos de terceros que no atañen su responsabilidad

“Soy categórico en señalar que no le debo nada a la justicia, no tengo proceso pendiente ni sentencia alguna que manche mi trayectoria. En el aspecto moral he condenado abiertamente todo acto terrorista y he manifestado mi convicción personal de seguir construyendo un país más justo y digno en el marco del respeto a las instituciones y la democracia”, subrayó.

“En el marco de mi labor sindical, los dirigentes en regiones estamos expuestos a interactuar con personas de todo tipo de filiación política y esa interacción no significa que exista afinidad ideológica con estas personas”, agregó.

Respecto a las acusaciones político-mediáticas en mi contra, quiero aclarar ante la opinión pública una vez más, que estas acusaciones son carentes de fondo, solo pretenden mancillar mi imagen y distraer la atención de los asuntos importantes que se están impulsando en mi gestión pic.twitter.com/GrIhB7Fhww — Iber Maraví (@iber_maravi) August 30, 2021

Como se recuerda, este Diario accedió a un atestado policial del año 2004 en el que se formula denuncia penal contra Maraví por el delito de terrorismo, en la modalidad de instigación, por un hecho sucedido en julio de ese año en Huamanga por una protesta magisterial cuando era dirigente del Sute de Huamanga (Ayacucho).

Además de la denuncia, el suceso lo relaciona directamente con el Conare Sutep de Roberto Huaynalaya, quien también fue incluido en el atestado policial. El mismo Iber Maraví reveló en una declaración a la Policía que su sindicato participaba en el Conare de Huanalaya, algo que el ministro había negado anteriormente.

Asimismo, de acuerdo con un atestado de la Dircote de 1981, Maraví Olarte ha sido identificado por un senderista como cómplice de la terrorista Edith Lagos en un atentado de Sendero Luminoso.

