¿Que dice el ministro de Transportes?

En una entrevista al ministro de Transportes, Juan Barranzuela, El Comercio le consultó qué medidas tomaría respecto a su viceministro Rivera, que tendría un juicio por corrupción.

"Hay factores que no podemos conocer porque todavía no se han culminado procesos. Pero en la medida que se den resultados que ratifiquen que hay una transgresión al Estado de derecho, no tengan ninguna duda que los funcionarios van a ser separados, tengan el cargo que tengan", respondió.