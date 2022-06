El exministro de Defensa Roberto Chiabra, parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), consideró que desde el Congreso, después de la experiencia del exlegislador Manuel Merino, se debe aprender que a las Fuerzas Armadas “no se les debe mencionar para cuestiones de orden político”. Agregó que las instituciones castrenses “no son de ningún poder en particular”.

— En un audio, difundido por “Hildebrandt en sus Trece”, se escucha a María del Carmen Alva decir que el Congreso tiene el respaldo de las FF.AA. Estas expresiones ha provocado el rechazo del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las FF.AA. ¿Cuál es su postura?

Yo creo que con la experiencia del excongresista [Manuel] Merino ya debemos aprender que a las Fuerzas Armadas no se les debe ni siquiera mencionar para cuestiones de orden político […] Habría que ver en qué circunstancia [Alva habló sobre las Fuerzas Armadas], pero bajo ningún punto de vista las Fuerzas Armadas deben tener participación. Y eso pasa por respetar a las Fuerzas Armadas, y reconocer que estas están subordinadas al poder constitucional, es decir son del Estado, no son de ningún poder en particular, ni del Ejecutivo ni del Legislativo.

— ¿María del Carmen Alva debe seguir al frente de la Mesa Directiva otro año? ¿Por qué?

Bajo ningún punto de vista debe darse una reelección [de Alva], porque parte de la democracia es la alternancia y esta tiene que darse en todas las circunstancias.

— En la oposición existe un acuerdo de alternancia en la conducción de la Mesa Directiva. En teoría, a APP le toca conducir el Congreso a partir del 26 de julio. En su bancada, usted y los congresistas Héctor Acuña, Eduardo Salhuana y Gladys Echaíz son los voceados. ¿Tiene el respaldo de César Acuña?

Todavía no se ha tocado este tema [dentro de APP], y hay cinco, hay que incluir también [como opción] a la congresista Lady Camones. Pero todavía no [se ha discutido], en lo personal, conmigo no se ha conversado del tema.

—¿No ser militante de APP reduce sus opciones?

Habría que ver, depende del criterio que tenga la directiva del partido a la hora que lo analice.

—¿Usted estaría dispuesto a afiliarse a APP para obtener el respaldo de su bancada?

Esa es una pregunta que tendría que resolver en el momento de tomar la decisión.

—Recientemente, usted dijo que los congresistas de provincia “cuando postulan ofrecen obras, vienen a Lima y son subordinados y sumisos a los ministros”. ¿Estas expresiones no le restan apoyo dentro y fuera de su bancada en una elección para la Mesa Directiva?

Sí, fue un error esa opinión, yo no he debido generalizarla y yo me disculpo con todos, porque no es una forma correcta, de los factores que analice, yo no debí generalizar. Fue un error y les ofrezco disculpas a todos los congresistas. Y sí, puede influir [en la elección de la nueva Mesa Directiva].

—¿Está dispuesto a ser presidente del Congreso?

Esto tiene dos fases: la propuesta y los votos, todavía no hay propuesta, dejemos que se den las cosas.

— ¿A su entender, cuáles han sido los principales errores de Alva al frente del Congreso?

Eh, ¿errores? Yo creo que a ella le ha tocado conducir el Congreso en un momento difícil, y es complejo lidiar con otros 129 congresistas. Y hay dos temas que yo señalo, uno es la puntualidad de los tiempos. Por ejemplo, citan [a pleno] para las 10 de la mañana y pasan 30, 40 minutos y no comienza.

— Usted señala un error de forma, pero no de fondo…

Como le digo ha sido un año muy complejo, muy difícil y está dentro de una conducción, digamos, normal…

— Por ejemplo, este Parlamento ha aprobado una contrarreforma a la Sunedu y ha blindado al excontralor Edgar Alarcón y al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. ¿No cree que el Congreso es también corresponsable de la crisis política?

Yo creo que hay que distinguir, el Congreso es responsable por su imagen en todo lo que usted acaba de señalar, pero el Congreso no es responsable de la incompetencia del Ejecutivo, no es responsable que en 10 meses se hayan tenido cuatro Gabinetes, que haya habido más de 50 ministros, ósea cada uno tiene su responsabilidad. Pero la responsabilidad, en estos momentos, de la ejecución de la solución de la crisis alimentaria, de la crisis en seguridad ciudadana es del Ejecutivo.

— ¿Y qué clase de autocrítica se debe realizar desde el Congreso? Desde ahí se hizo una contrarreforma de la Sunedu y se blindó a Alarcón y Chávarry.

Esas son decisiones que afectan la imagen [del Congreso] y eso forma parte de la desaprobación que existe…

— Usted, por ejemplo, no votó respecto a la inhabilitación a Chávarry. ¿Por qué? ¿Lo considera una “víctima”, como el congresista Jorge Montoya?

Yo no voté porque soy titular de la Comisión Permanente…

— ¿Y en la Comisión Permanente cómo votó?

A favor de que el expediente pase al pleno, a favor de que sea el pleno el que decida.

“El silencio que guarda Castillo no le hace bien, tampoco la fuga de gente cercana”, subrayó Chiabra. (Foto: Joel Alonzo | El Comercio)





— ¿Por qué no se permite el ingreso de la prensa al Hall de los Pasos Perdidos y a las galerías del hemiciclo? ¿Si usted conduce la Mesa Directiva, dará marcha atrás con estas restricciones que atentan contra la libertad de expresión?

Si me toca decidir, yo sí lo haría.

— ¿Cómo evalúa la relación de Alva y la prensa? En el pico de la pandemia se entendía que no se permita el ingreso, pero en la actualidad no hay restricción de aforo en centros comerciales, restaurantes, conciertos, entre otros.

Sí, bueno, sin descuidar que todavía no ha pasado totalmente la pandemia, son decisiones de la Mesa Directiva.

— A los periodistas les piden tres dosis de la vacuna para ingresar al Congreso, cuando a los congresistas solo dos. ¿No hay un intento de ocultar lo que sucede en el hemiciclo?

No, yo no lo creo, porque usted tiene el canal del Congreso que transmite toda la secuencia de lo que sucede adentro. Yo creo que hay que hacerlo [brindar acceso] de forma progresiva y eso debe decidirse pronto.

— La Comisión de Constitución del Parlamento ha aprobado un dictamen sobre el retorno a la bicameralidad. En este texto se incluye la posibilidad de que se pueda acusar por infracción a la Constitución a los titulares del JNE, ONPE y Reniec, lo que no es permitido por la actual Carta Magna. Y, además, el Legislativo podrá elegir directamente al contralor. ¿No es peligrosa está concentración de poder?

Eso, como se ha señalado va a formar parte del debate, eso tiene que pasar por la aprobación del Congreso con 87 votos en dos legislaturas, se va a discutir y se va a tomar una decisión. Durante el análisis, vamos a ver los pro y contra. Todavía no conozco el contenido del dictamen, por eso le digo que eso debe evaluarse.

—Desde la oposición hoy critican el rol del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, pero en su momento pusieron reparos para interpelarlo y censurarlo. ¿No cree que el Parlamento fue tibio en esta situación?

Y yo lo señalé públicamente desde que se interpeló al ministro en noviembre y después la congresista Susel Paredes no podía conseguir las firmas para la censura, solamente siete [firmaron], yo fui uno de los que firmó. Y recién en febrero por presión se tuvo que realizar la sesión para ver la censura [de Silva] y el presidente [Pedro Castillo] lo salvó [al aceptar su renuncia], eso lo expresé yo en su oportunidad. Cuando se presentó la interpelación era un ministro que no podía seguir en la cartera, era insostenible, lo que pasa es que lo que manda en el Congreso son los votos, no hubo los votos para presentar la censura [de manera inmediata].

—¿El ministro del Interior debe ser interpelado y censurado por la fuga de Silva?

El ministro [Dimitri Senmache] debe saber que Interior es un sector complejo y que siempre hay responsabilidad política, él debe señalar qué órdenes emitió, igual el comandante general de la Policía, a fin de determinar responsabilidades. La Inspectoría [de la PNP] debe realizar su trabajo con urgencia. Esta situación perjudica al presidente Castillo, porque se incrementan las sospechas [de ayuda] a la fuga de personas cercanas a él. Y también perjudica la imagen de la Policía, porque en 10 meses ha habido cuatro comandantes generales […] Si el ministro no es claro, él mismo debe renunciar.

—El fiscal de la Nación ha abierto investigación preliminar a Castillo, a quien sindica como presunto cabecilla de una organización criminal “enquistada” en el Estado. ¿Estas sospechas dejan en una situación de precariedad al mandatario?

Claro que sí, y más aún si es que no va a declarar ante el fiscal de la Nación [hoy lunes], y yo creo que si el presidente no tiene nada que ocultar y tiene mucho que aclarar, debería asistir y declarar ante el fiscal de la Nación, que como se sabe lo puede investigar, pero no acusar. El silencio que está guardando no le hace bien, la fuga de gente cercana a él no le hace bien, tampoco a la estabilidad del país, y de eso él tiene que darse cuenta.

—Tras la difusión de la transcripción de un audio, donde se aprecia que el encarcelado empresario Zamir Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 a Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), usted dejó abierta la posibilidad de una tercera moción de vacancia a Castillo. ¿No es un error insistir en la destitución cuando no se tienen los 87 votos necesarios?

Las conversaciones entre Villaverde y Silva, los comprometen a ellos dos, yo creo que si el fiscal de la Nación llega a una conclusión preliminar que pueda involucra al presidente, yo creo que ahí los congresistas no tendrían por qué oponerse a una vacancia por incapacidad moral permanente […] En la segunda presentación de la vacancia hubo 76 congresistas [que votaron a favor] de que el presidente asista [al pleno], pero a la hora de la votación [de fondo], este número bajó a 56. Esto es parte de la democracia y la responsabilidad la tiene cada congresista.

—¿Continúa respaldado el discurso “que se vayan todos”? ¿Qué tipo de reformas se deben realizar para que esta sea una salida efectiva a la crisis política?

Lo que yo considero es que tiene que haber el cumplimiento de la Constitución, es decir, cuando sale el presidente, entra la vicepresidenta. Y si esta sale, asume el presidente del Congreso y convoca a elecciones generales, esa es mi posición personal […] El problema que tenemos en el país es que no tenemos organizaciones políticas fuertes que hagan vida política, hacen vida electoral. No vaya ser que pasemos de Guatemala a guatepeor. Hay que ser más exigentes con el proceso de selección de candidatos, y en las internas se tiene que elevar el porcentaje mínimo de asistencia, no puede ser que se elijan a candidatos con el 3% de asistencia [de la militancia].

—César Acuña participó en la conferencia de prensa, a través de la cual, las autoridades de la Universidad César Vallejo (UCV) refirieron que la tesis del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes “mantiene un aporte de originalidad” a pesar de que el 80% del marco teórico fue copiado. ¿Le sorprendió esta decisión?

Esa es una decisión personal de él [Acuña], como dirigente de la universidad. Y el problema [sobre la tesis de Castillo y Paredes] es un problema de la universidad, yo no formó parte de esa institución.