Las actas de las cuatro sesiones del Consejo de Ministros celebradas en agosto pasado revelan que al mandatario Pedro Castillo le falta liderazgo para conducir la política general del Gobierno. Así lo consideraron los ex primeros ministros Juan Jiménez Mayor, Óscar Valdés y Pedro Cateriano, luego de que el programa “Punto Final” accediera a estas.

Los documentos muestran la poca participación de Castillo en las reuniones claves del Ejecutivo. En estas, el primer ministro Guido Bellido tiene mayor protagonismo.

“Todavía está sentándose en la silla, conociendo cómo funcionan estos temas. [...] Y una persona que llega a un puesto de relevancia pública debería haber pasado por ciertos cargos, estar entrenado en estas lides y mostrar cualidades de líder. Se ve claramente que no hay una gestión pública adecuada. Hasta ahora no aprueban la política general del Gobierno. Esto revela improvisación”, dijo Jiménez a El Comercio.

En tanto, Valdés señaló que ante el poco protagonismo del mandatario, otros toman su rol.

“Están gobernando otras personas, no él. Si no tiene la capacidad para discernir sobre los diferentes temas que se tocan en las sesiones, ni capacidad de decisión, pues definitivamente hay otra persona que está gobernando. En este caso puede ser el premier o alguien a través del premier”, dijo.

Además, el ex primer ministro consideró que el silencio de Castillo responde a que desconoce el manejo del Estado. “Por eso sus intervenciones son mínimas. Podría poner una foto y retirarse”, señaló.

En las 50 páginas que suman las cuatro actas de sesiones del Consejo de Ministros, solo se observan apuntes generales del presidente Castillo.

Actas muestran que las pocas intervenciones de Castillo tampoco marcan el rumbo de las sesiones del Consejo de Ministros.

Sin embargo, Cateriano señala: “El presidente es quien dirige y conduce la política general del Gobierno. En la sesión del Consejo de Ministros, dirige la sesión, pregunta, participa, modera”. Por ello, en su opinión, las escasas intervenciones de Castillo son “simplemente la confirmación oficial [...] de que acá las voces que guían al país son las de [Vladimir] Cerrón y Bellido”. El primero es secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, y el segundo es uno de sus hombres de confianza.

“En política, los espacios que uno deja los llena otro u otros, y eso es lo que está ocurriendo”, sentenció.

En tanto, el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, salió en defensa del mandatario con esta justificación en entrevista con Exitosa: “Sí participa, sino que por razones de su función por momentos sale al despacho presidencial para atender asuntos de mucha urgencia. Él no pierde de vista el Consejo de Ministros”.

La dinámica de las sesiones

Para realizar una sesión del Consejo de Ministros, el primer ministro coordina con el jefe de Estado los temas prioritarios y los requerimientos de los ministerios. Además, los viceministros se reúnen con el objetivo de definir los puntos que se abordarán, contó Cateriano.

Valdés detalló que en la sesión, el jefe de Estado toma el mando, mientras que los ministros sustentan los temas vinculados a sus sectores e intercambian opiniones. Hay circunstancias en las cuales se producen discrepancias y el presidente escucha todas las voces, pero finalmente marca la pauta.

Jiménez detalló que, por lo general, el jefe de Estado es quien convoca a sesión del Consejo de Ministros, pero también es posible que esa tarea recaiga en el primer ministro.

“Cuando convoca el presidente del Consejo de Ministros, usualmente a esas reuniones se les llama el ‘consejillo de ministros’, porque no está el mandatario. Y esto generalmente lo hacíamos en el ala este del Palacio de Gobierno. No es usual, pero en mi época [entre el 2012 y el 2013] se daba cuando el presidente no estaba”, recordó.

El gobierno de Pedro Castillo suele realizar las sesiones del Consejo de Ministros todos los miércoles. Sin embargo, no sigue la práctica habitual de dar conferencias de prensa tras cada reunión, para comunicar a la población los acuerdos adoptados.

El analista político Jeffrey Radzinsky, director de la consultora GFP, señala que “el hecho de que el Gobierno tenga poco contacto con la prensa es un error, a diferencia de lo que ocurría con gobiernos anteriores, que exponían los principales acuerdos del Consejo de Ministros”.

Sobre el mandatario, añadió: “Hay un asunto con la comunicación en general del presidente Castillo, que quizás ha coincidido con la forma cómo se comporta en el Consejo de Ministro y en sus apariciones públicas. Tiene poco protagonismo mediático y pocas intervenciones. Es bastante escueto y eso genera que surjan naturalmente otros voceros del gobierno”.

Ante el silencio de Castillo, Bellido ha ganado protagonismo, no solo ante la opinión pública sino también en las sesiones del Consejo de Ministros. Para Radzinsky, “en primer lugar, eso le dificulta la consolidación del liderazgo al presidente; y en segundo lugar, pone los reflectores mediáticos en un personaje que tiene muy poca aprobación ciudadana”.

En tanto, la politóloga Gabriela Vega señala: “La realidad es que tenemos un presidente y un gobierno que no se dirigen lo suficiente a la ciudadanía ni a la prensa. Esto genera que la comunicación, como los mismos ministros lo señalan, se quiebre y poco a poco la confianza también se deteriore”.

En opinión del politólogo Mauricio Zavaleta, ha quedado demostrada la inexperiencia de Castillo en los temas de gestión. “No está acostumbrado al rol. No ha sido alcalde ni congresista. Si ha estado incluido en mesas de negociación, ha sido como demandante frente al Estado, como alguien que solicita el cumplimiento de ciertas demandas. Esto es algo que varios politólogos y analistas ya venían señalando desde la segunda vuelta. Si pensamos en el origen de la presidencia de Castillo, estamos hablando de una candidatura muy improvisada. Fue convocado por un partido con el objetivo de mantener la inscripción”.

Mientras tanto, el presidente continúa con sus primeras actividades fuera del país desde que llegó a Palacio de Gobierno. Este martes intervendrá en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en su último día en Estados Unidos.

Dato

El artículo 121 de la Constitución señala que el mandatario debe presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o asiste.

