La presidenta Dina Boluarte solicitó reprogramar la citación del Ministerio Público por la investigación en su contra por una supuesta reunión con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Boluarte Zegarra no asistió a la citación de este jueves 10 de octubre en la sede principal del Ministerio Público, que estaba prevista para las 9:30 a.m. Su abogado, Juan Carlos Portugal, anunció que no acudiría a la diligencia.

“Desde que asumo la defensa de la señora Presidenta, ha asistido, sin guardar silencio, a todas las citaciones convocadas por el Ministerio Público. En esta ocasión, he solicitado la reprogramación de su declaración indagatoria para una nueva fecha, a la que acudiremos y declarará”, señaló en su cuenta en “X”.

Como se recuerda, la mandataria afronta una indagación preliminar por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

De acuerdo con la declaración de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Benavides Vargas se habría reunido con la presidenta para pedirle que no removiera a Raúl Alfaro como comandante general de la Policía Nacional (PNP).

Según su versión, dicho pedido habría sido condicionado a cambio de no presentar una denuncia constitucional en su contra por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Sin embargo, la supuesta solicitud no fue acatada por la jefa de Estado: Raúl Alfaro fue removido de ese cargo y reemplazado por Jorge Luis Angulo.