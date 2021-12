La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Karol Paredes (Acción Popular), argumentó su voto en contra de investigar a Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), quien fue denunciado por su expareja de agresión física y acoso.

“El reglamento es bastante claro, las investigaciones se realizan justamente a los congresistas que ya están en función. El parlamentario hace muchos años atrás no estaba en calidad de congresista, pero eso no quita que nosotros no rechacemos cualquier acto de violencia a cualquier persona”, expresó Paredes Fonseca en diálogo con RPP.

Asimismo, la parlamentaria representante de la región San Martín enfatizó que es Fuerza Popular la institución que “debería asumir esa responsabilidad” de investigar y sancionar a Cordero Jon Tay, ya que “es el partido político que le permitió participar”.

“Todos esos procesos de investigación se hacen cuando uno va a participar en contienda política, cuando va a ser candidato”, advirtió.

La titular de la Comisión de Ética aseguró que se siente “totalmente tranquila” y que el grupo de trabajo que dirige no está blindando a nadie.

“Cuando alguien saca una información, tiene que sacar información completa. ¿Quién ha sido la persona que la ha llamado? O sea ¿yo tengo que hacer todo? No es así. (...) Aquí nadie está blindando. Nosotros en la Comisión de Ética estamos siendo completamente imparciales y justos. Estoy totalmente tranquila”, aclaró.

Rechazan por mayoría investigar a Luis Cordero Jon Tay

En la sesión de este lunes 6, la Comisión de Ética Parlamentaria rechazó por mayoría investigar a Luis Cordero Jon Tay con 5 votos en contra, 6 abstenciones y 2 a favor.

Los votos en contra fueron de Karol Paredes (Acción Popular), Mery Infantes (Fuerza Popular), Jorge Morante (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburú (Fuerza Popular) y Luis Aragón (Acción Popular).

Además, los votos en abstención fueron María Agüero (Perú Libre), Diego Bazán (Avanza País), Rocío Torres (Alianza para el Progreso), Hitler Saavedra (Somos Perú), Javier Padilla (Renovación Popular), Carlos Anderson (Podemos Perú). Los únicos votos a favor fueron de Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

