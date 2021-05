A menos de una semana para la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó esta mañana el llamado juramento por la democracia y lucha contra la corrupción, que tiene como testigos, entre otros, al escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

“Este es mi juramento, les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección, es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón”, afirmó tras firmar el documento.

Fujimori se dirigió “a todos y cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento, y lo hago con humildad, sin ninguna reserva porque sé muy bien que existe aún muchas dudas sobre mi candidatura”. “Les pido a ustedes y a todos los peruanos, una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos”, aseguró.

Keiko Fujimori juró preservar la democracia para que -según dijo- durante los cinco años de su eventual gobierno todos tengan derecho manifestarse con libertad, así como respetar la libertad de expresión para que la prensa pueda fiscalizar sin restricciones.

“Juro luchar contra la corrupción para que nadie quede impune si es que traiciona la confianza de mi gobierno y del pueblo. Juro promover un gobierno abierto donde se convoque a los peruanos más capaces sin importar su posición política, juro hacer realidad un gran reencuentro para que todos los peruanos podamos convivir en armonía por encima de nuestras diferencias”, sostuvo.

También juró fortalecer las instituciones, defender la Constitución, luchar contra la corrupción y promover un gobierno abierto.

“Existe el riesgo de que el comunismo llegue al poder para intentar perpetuarse. Soy consciente que existen reservas a mi candidatura, por una serie de hechos y antecedentes. Es por eso que los convoco hoy en Arequipa, ciudad donde no tengo apoyo mayoritario para tratar de esclarecer estas dudas y darle a los peruanos garantías de un comportamiento democrático”, exclamó Keiko Fujimori.

Este acto se realizó en la ciudad de Arequipa, con la asistencia también del líder opositor venezolano Leopoldo López.

La candidata de Fuerza Popular dijo que convocó como testigos de su juramento no solo a Mario Vargas Llosa, sino a Pedro Cateriano, Raúl Diez Canseco, Leopoldo López, Luis Carranza, entre otros.

A través de un video, Mario Vargas Llosa indicó que Keiko Fujimori se ha comprometido a respetar las disposiciones constitucionales para abandonar el poder a los 5 años, a respetar el derecho de crítica en la prensa, así como el Poder Judicial y a no indultar a Vladimiro Montesinos. “Keiko Fujimori representa la libertad y el progreso y el señor Castillo la dictadura”, remarcó.

“En estas elecciones, no vamos a elegir a unas personas, sino a optar por un sistema”. “Esto lo decidieron nuestros adversarios. Hay reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Lo comprendo. Entre los peruanos he sido uno de los que censuró al señor (Alberto) Fujimori, pero en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori”, añadió.

“¿Qué ocurrió para que cambie de manera de pensar?. La razón es que si elegimos al señor (Pedro) Castillo probablemente ya no haya más elecciones libre (...) tanto el propio Castillo como el señor (Vladimir) Cerrón y varios de los elegidos en el Parlamento en esa lista proclamaron que (...) ese poder alcanzado por los votos ya no lo dejarán, establecerán en el Perú un sistema en el que el control de las elecciones estará en el poder. Esto quiere decir un sistema socialista o comunista que se añadiría a los sistema de Cuba, Venezuela o Nicaragua”, exclamó.

Vargas Llosa añadió que no quiere que el Perú sea la próxima Venezuela.

Por su parte, Álvaro Vargas Llosa indicó que el país está en riesgo ante un cambio que retrocedería muchos años al Perú. “Que nadie crea que nos anima la voluntad de defender las cosas como están. La forma de hacerlo es la que propone Keiko Fujimori”, exclamó la inicio de la ceremonia.

“En Arequipa, con la presencia de Mario Vargas Llosa desde España -vía digital-, y otras personas con las que no he coincidido políticamente, celebraré un juramento por el Perú, un juramento de lucha contra la corrupción y defensa de la democracia”, indicó anoche Keiko Fujimori durante su participación en el debate presidencial.

