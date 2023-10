El empresario Carlos Añaños Jerí renunció al partido Avanza País, al que se afilió en el 2020 por invitación de Hernando de Soto.

Añaños pidió que se le excluya del padrón de afiliados mediante una carta enviada al presidente de esa agrupación, Aldo Borrero Rojas.

“Me despido respetuosamente, reafirmando mi voluntad de contribuir a un diálogo auténtico y democrático que permita el desarrollo de nuestro país”, dijo en la misiva, a la que accedió El Comercio.

(Foto: El Comercio)

En abril pasado, el empresario señaló a este Diario que no tenía militancia activa en ese partido. Cuando se le consultó por la posibilidad de postular a la presidencia, respondió: “No es mi intención, pero no escupiré al cielo. No puedo decir sí o no”.

Añaños radica en España desde hace 17 años, pero viene al Perú con regularidad. Permanece desvinculado del grupo AJE, la empresa multinacional familiar en la que trabajó 35 años.

Diálogos

El empresario mantiene reuniones con diversos frentes. Uno de ellos es el Partido Morado.

El presidente de esa agrupación, Luis Durán, confirmó a El Comercio que ha sostenido diversos encuentros con él.

Durán detalló que las conversaciones se iniciaron el año pasado, “con el problema de la crisis económica”. Y añadió: “Tomé contacto con él a través de varias personas. Hemos tenido reuniones muy fructíferas” .

“ Le he escuchado, he querido saber su mirada del Perú y su visión de las cosas. [...] La última vez que hemos conversado fue en setiembre , pero en los términos que te menciono, no de inscripciones porque esa no es la forma de conversar con liderazgos tan importantes”, dijo.

Este jueves, Añaños precisó vía X (antes Twitter): “´Conversar no es pactar’, no olvidemos que todos somos peruanos . Siempre dialogo con diferentes líderes políticos, además de empresarios, gremios, academia y ciudadanos en la búsqueda de escuchar. Lo seguiré haciendo, recorriendo el país para conocerlo mejor y contribuir a su desarrollo; porque a pesar de las dificultades, no perdamos la esperanza en este maravilloso Perú”.

En las elecciones del 2021, De Soto le planteó que integre su plancha presidencial como candidato a la segunda vicepresidencia de la República. El empresario evaluó la propuesta y finalmente la descartó argumentado “razones personales”.

Luego fue presentado como parte del equipo técnico de De Soto. Ese grupo también lo integraron la exprocuradora Julia Príncipe, el excanciller Francisco Tudela, el excongresista Marco Miyashiro, entre otros.

En los comicios de ese año, De Soto quedó en el cuarto lugar con el 11.6 % de los votos válidos. Fue superado por Pedro Castillo, de Perú Libre; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

En tanto, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, apenas obtuvo el 2.2% de los votos válidos y optó por alejarse de la agrupación.

Por otro lado, el presidente del Partido Morado precisó ayer que también mantiene conversaciones con Marianella Ledesma, exmagistrada del Tribunal Constitucional; y Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y excongresista .

“Se está construyendo una plataforma que permita que el centro, los políticos inteligentes, los ciudadanos puedan darle una alternativa de gobierno a este país. Pero creo que no es tiempo de hablar de cosas muy concretas porque eso viene al final de un proceso”, dijo.

Ledesma no registra afiliación a ninguna agrupación política. Pérez Tello renunció al Partido Popular Cristiano (PPC), que ahora busca reinscribirse como partido político bajo la presidencia de Carlos Neuhaus.

Molina también renuncia a Avanza País

Luis Molina, quien buscó postular a la alcaldía de Lima con Avanza País en las elecciones regionales y municipales del 2022, también renunció a ese partido.

“Sí, confirmo mi renuncia [...]. Agradezco la acogida que me dieron para militar en el partido y ser candidato a la alcaldía de Lima, pero considero que en este momento Avanza País se encuentra en una parálisis política, carente de vida institucional, por eso tomé la decisión de renunciar”, dijo a El Comercio.

Molina añadió que ha conversado con Añaños sobre la opción de formar un frente político.

“Sí, estoy de acuerdo con la formación de un frente político y he conversado con Carlos Añaños sobre este tema, así como también con Rafael López Aliaga, que es la única forma de consolidar una alternativa democrática que de estabilidad y solucione los grandes problemas que aquejan a nuestro país”.

No obstante, precisó que se tomará tiempo para reflexionar sobre su futuro político. “En el momento adecuado decidiré qué opción tomaré”, aseveró.