El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que su eventual Gobierno a su cargo no realizará “ningún gesto para desestabilizar, dividir, ni golpear la democracia” y explicó que se enfocará en “fortalecerla”.

En un discurso ante 600 alcaldes del país en una reunión de la Asociación de Municipalidades del Perú en el distrito de Cieneguilla, Castillo Terrones cuestionó que se haya querido “quitar el voto del hombre que está allá en el último rincón del país”.

“Estamos acá, empezando por los pueblos más lejanos a los cuales hoy en este escenario político se ha querido quitar el voto del hombre que está allá en el último rincón del país. No estamos acá para hacer ningún gesto para desestabilizar, dividir, ni golpear la democracia, por el contrario, buscamos fortalecerla en todos sus ámbitos”, señaló.

“Hoy en este momento, el poblador no está pensando en la política, está pensando en cómo se lleva un pan a la boca, cómo siente un centavo en su bolsillo. No se pueden cambiar esas cosas si no priorizamos lo más grato, lo más sagrado, lo más urgente, que es la salud”, manifestó.

En otro momento, Castillo indicó que el país no puede seguir siendo “primario exportador” y dijo esperar que todos los municipios y gobiernos regionales puedan unirse para ayudar a que el país “sea un gestor de sus propia tecnología, para que eduque a su medicina y no estemos mendigando una vacuna porque los peruanos sí podemos hacerlo”.

“Pido a ustedes que nos ordenemos con todas las municipalidades del país, con todos los gobernadores, para encarar este gran problema y que ustedes nos ayuden como alcaldes para que se gente en el Perú un Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Investigación para que el Perú sea un gestor de sus propia tecnología, para que eduque a su medicina y no estemos mendigando una vacuna porque los peruanos sí podemos hacerlo, somos inteligentes, somos emprendedores”, declaró.

