Roque Benavides: “Por supuesto que vamos a colaborar con el fiscal”

El titular de la Confiep, Roque Benavides, sostiene que hay una campaña contra el sector privado. Afirma que colaborará con la fiscalía.

— Ha dicho que hay una campaña contra el sector privado, ¿de parte de quiénes y por qué?

La Confiep ha entregado toda la documentación sobre los aportes que se hicieron en el 2011 para una campaña en favor de la empresa privada. Todo fue bancarizado y se le ha entregado al fiscal. Sin embargo, continúa con una investigación al señor Ricardo Briceño y a la Confiep. Creemos que si después de haber dado esta información no se nos retira de este caso, pues evidentemente tiene que haber motivaciones de otro tipo.

— ¿Cuál es el tenor de la citación que le ha hecho el fiscal José Domingo Pérez por la investigación de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011?

En el 2011 hubo una campaña presidencial y había una desorientación del público sobre las bondades de la empresa privada. Consideramos indispensable hacer una campaña publicitaria para mostrar esas bondades. Más de 30 empresas aportaron dinero y una de ellas fue Odebrecht, cuando todavía no había un escándalo de corrupción. Ahora con esta investigación dicen que el dinero de Odebrecht fue para la campaña de Keiko Fujimori, nada más alejado de la verdad.

— ¿Por qué lo citan?

Dicen que hubo una reunión de coordinación para esta campaña en favor de la empresa privada en las oficinas de Minas Buenaventura. Curiosamente, a esa reunión no pude asistir porque estaba de viaje. Sin embargo, me siguen citando.

— ¿Irá a responder?

Por supuesto que vamos a colaborar. La fiscalía y el Poder Judicial son instituciones que nosotros tenemos que respaldar. Como cualquier hijo de vecino, yo tengo que cumplir las leyes del Perú.

— ¿Qué autocrítica hace como representante de la Confiep por los hechos de corrupción que afectan al país?

La autocrítica tiene que ser como peruano. Tenemos que defendernos de lo que significa el lastre de la corrupción. Contra esta tienen que luchar todos los peruanos: las empresas, los gremios, el Ejecutivo, el Legislativo y toda la sociedad.

— ¿Cree que tiene sustento el pedido de asilo del ex presidente Alan García?

Toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Una persona que ha sido dos veces presidente de la República seguramente ha considerado que no le están haciendo el debido proceso. No soy quién para juzgar eso.

— ¿Hay persecución política en el país?

Yo no creo que haya persecución política. Lo que sí hay es influencia en el Poder Judicial por las ONG, como IDL y el señor [Gustavo] Gorriti, que sueltan información a cuentagotas. Hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja esa información.

— ¿Sería una mala señal para los inversionistas que Uruguay conceda el asilo?

Es una cuestión de diplomacia internacional. Uruguay, como país independiente y con una democracia muy sólida, tendrá que evaluar los pros y los contras, y decidir si da o no el asilo.