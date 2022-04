Conforme a los criterios de Saber más

Desde San Juan de Lurigancho, a donde acompañó al presidente Pedro Castillo a la inauguración de los nuevos ambientes del colegio Prite Canto Grande, el ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que ha solicitado las tesis de las periodistas Sol Carreño y Karla Ramírez, de “Cuarto poder”, porque “todos tenemos que estar ante el escrutinio de la gente”.

El último domingo, Ramírez, a través de un informe, denunció que Serna realizó plagio en la tesis que le permitió obtener el grado de doctor en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

El 72% del trabajo de investigación del hoy ministro, titulado “El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Huánuco en 2017″, no fue original, de acuerdo al referido programa periodístico, que revisó el documento con la herramienta Turnitin.

“No es posible que a los amiguitos no se le tenga que mirar nada […] Yo voy a mostrar otra evaluación similar que muestra lo contrario [que no hubo plagio]. He tenido la llamada de tres universidades, que me van a preparar la información sobre este tema para contrastar lo que dice mañosamente este programa”, manifestó ayer Serna en respuesta.

Al respecto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, expresó su preocupación por el “tono amenazante” del ministro de Educación contra Carreño y Ramírez.

“El trabajo de un periodista es fiscalizar, pero ese tono amenazante de Serna, de ponerse tú a tú y de buscar este revanchismo con los medios de comunicación es un tema retórico que ya hemos mencionado anteriormente [con otras autoridades del gobierno], y que nos parece preocupante, porque genera conflictos adicionales”, advirtió a El Comercio.

Agregó que es “un poco descabellado” que el titular del Ministerio de Educación (Minedu) pida la tesis de trabajadores de empresas privadas. “Él, al ser un funcionario público, sí está sujeto a control”, remarcó.

El congresista José Jeri (Somos Perú) calificó de “inadecuadas” las expresiones de Serna, porque pueden ser entendidas “como una amenaza” a la prensa. “Quiero entender que esa no ha sido su intención”, mencionó.

A su turno, el parlamentario Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) lamentó la actitud del ministro de Educación, al referir que la “represalia y la intimidación” son políticas de este gobierno. “Él debe darse cuenta que ha tenido la oportunidad de aclarar la denuncia [en los medios de comunicación] y no lo ha hecho, por dignidad debe renunciar”, complementó.

El camino de la interpelación

El presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, Esdras Medina (Renovación Popular), informó que Serna está citado para hoy a las 3 p.m. para abordar las presuntas irregularidades en las elecciones de autoridades en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. “Como ya lo hemos llamado, también le vamos a preguntar sobre esta denuncia de plagio”, añadió.

Medina refirió que si el ministro de Educación no asiste, lo citarán a una sesión extraordinaria de su grupo de trabajo.

La parlamentaria Karol Paredes (Acción Popular), secretaria de la Comisión de Educación, afirmó que el titular del Minedu ha quedado “desacreditado” para el cargo, porque desde su posición tiene que ser “un referente en valores y principios” para los estudiantes de todos los niveles. “Se tiene que ser honesto, y si no satisface sus respuestas, el segundo paso puede ser la interpelación, que es parte del control político”, subrayó, a título personal, a El Comercio.

La congresista Diana González (Avanza País) consideró que, además, de citar a Serna, el grupo de trabajo debe realizar “una exhaustiva investigación” respecto a su tesis.

“Hemos hablado mucho sobre la idoneidad para la designación de ministros y funcionarios. Se debe investigar los hechos y de comprobarse lo imputado, sin lugar a dudas, no habría idoneidad para cumplir un cargo tan importante al haber mentido sobre la originalidad de su investigación”, expresó.

Jeri dijo estar de acuerdo con el llamado al ministro de Educación al Parlamento, donde, agregó, debe “exponer detalladamente sus descargos”.

“Si no llegase a satisfacer sus respuestas, tomaremos otras acciones, primero lo vamos a escuchar. No debería haber pasado esta situación con la máxima autoridad del sector Educación, esta denuncia pone en tela de juicio su idoneidad, es necesario que aclare con contundencia y con documentos esta imputación”, opinó.

El congresista de Somos Perú indicó que no le cierra las puertas a respaldar una eventual interpelación al docente.

Chiabra, quien también es miembro de la Comisión de Educación, señaló que Serna debería solicitar su cese del cargo, porque “no es un buen ejemplo para el sector”. “¿Cuál es el mensaje que le dará a los estudiantes? Que compren sus tesis, que no se esfuercen. Se le debe citar, aunque ya ha dado una explicación que ha sido poco convincente”, subrayó.

Una postura similar tuvo el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien adelantó que, si se comprueba que el ministro de Educación realizó plagio en su tesis doctoral, tendría que “renunciar” o de lo contrario promoverán una interpelación y posterior censura. “Tiene que haber una sanción drástica, no se puede permitir esto”.

Los congresistas del Partido Morado presentaron una moción de orden del día para que se invite a Serna al pleno del Parlamento para que responda a la denuncia de copia en su tesis y respecto a las presuntas irregularidades en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que aparentemente fue filtrado.

“Una situación precaria”

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, afirmó que un ministro que comete plagio en su tesis, “obviamente no es apto para el cargo”. “Podría pensarse en una censura por falta de idoneidad”, añadió.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, dijo que la situación de Serna “es precaria”, porque “no hay argumentos que puedan sostener la calidad de lo que ha presentado”.

“Si el citó mal la fuente o copió, la consecuencia de eso es que debería jalar. ¿Eso te vuelve no idóneo para el puesto? Con la declaración de la autoridad universitaria puedes tener un elemento si se concluye que es un acto doloso. Es una situación que ameritaría una acción posterior de la autoridad política, que podría empezar por el presidente de la República. El Congreso también podría determinar que es una persona con una falta en su hoja de vida y no debe seguir”, concluyó.

Más información

El programa “Panorama” informó, el último 20 de marzo, que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, habría realizado plagio en su tesis para obtener el título de abogada. El dominical indicó, tras analizar el documento en el programa Turnitin, que el 49% del trabajo de investigación presenta coincidencia con otros textos que no han sido citados adecuadamente.

En 2016, cuando César Acuña era candidato a la Presidencia de la República, surgieron dudas sobre la originalidad de la tesis que presentó en 2009 a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La casa de estudios española abrió de inmediato una investigación de los supuestos plagios que cometió el excandidato presidencial y lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter. El Comercio dio cuenta de esta información.

En 2017, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad (región) de Madrid decidió no anular la tesis doctoral del líder de APP al no apreciar “causas suficientes”, por lo que no le fue retirado su título de doctor. La UCM procedió a archivar el expediente.

Dos años después, César Acuña reconoció en una entrevista con Panorama que no escribió solo su tesis de doctorado, pues tuvo “un equipo de redacción”. El ex candidato presidencial dijo que recurrió a esto puesto que “una tesis no es que pase fácil”.