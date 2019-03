¿Cuál será la posición de las bancadas en el pleno frente al informe contra Lescano?

Este miércoles 3 de abril, el pleno del Congreso debatirá el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días sin goce de haber al congresista Yohny Lescano (Acción Popular), a raíz de una denuncia en su contra por acoso sexual.

El Comercio consultó con las bancadas de Fuerza Popular, Cédula Parlamentaria Aprista, Nuevo Perú, Concertación Parlamentaria, Alianza por el Progreso, Unidos por la República y Cambio 21 para saber si respaldarán o no este informe durante la sesión plenaria.

► Pleno debatirá el miércoles informe que recomienda suspensión de Lescano



► Ética pide que pleno debata suspensiones a Foronda y Lescano con celeridad



El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que su grupo respaldará la moción, ya que así se votó en la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Sí, [me parece contundente la sanción por 120 días]. Nosotros estamos respaldado la decisión que ha tomado la comisión […] por unanimidad”, dijo Tubino.

En esa misma línea, se mostró el vocero alterno de Alianza por el Progreso, Eloy Narváez, quien aseveró que, a pesar de que aún no se han reunido para debatir el tema, su bancada siempre respalda en el pleno las votaciones que él tuvo en la Comisión de Ética Parlamentaria, ya que saben que siempre este decide por conciencia.

"Mi bancada respalda mi voto que he tenido en la comisión, no creo que esta vez no sea igual, porque ya saben que cuando voto lo hago a conciencia y no me dejo influir por nadie más que esta y mi evaluación", refirió.

Detalló que Lescano ha caído en contradicciones en los momentos que ha ejercido su defensa y por eso considera contundente la sanción.

Por su lado, el vocero alterno de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, adelantó que su bancada votará a favor de la suspensión del congresista del símbolo de la lampa.

"Él cometió una infracción que debió sancionarse con 60 días, que me parecían suficientes, pero haberse defendido [diciendo] que han sido los policías, luego unos terceros y después que todo es un complot del Apra y el fujimorismo [...] me parece un error. Él debió decir: sí me equivoqué, no hubo ánimos de acoso y pido disculpas", refirió Quintanilla.

El portavoz alterno de la Cédula Parlamentaria Aprista, Javier Velázquez Quesquen, dijo que la mayoría de veces respaldan la línea que ha tenido el representante de su bancada en la Comisión de Ética, pero manifestó que también desea escuchar los argumentos que se expondrán en el pleno para saber si la sanción es proporcional.

"Siempre esperamos reunirnos a escuchar, pero tengo que ser honesto, nosotros seguimos la línea de quien nos representa en la comisión [de Ética]. Él nos explica los alcances en reunión de bancada y normalmente, no siempre, seguimos la línea de la persona que está en la Comisión de Ética. En este caso, Mauricio Mulder", aseveró.

Velásquez adelantó que su voto podría ser a favor, porque, dijo, Lescano ha querido descalificar a la periodista e incluso acusó a su agrupación de estar en un complot con Fuerza Popular.

"Lescano pretendió ubicar en la mente de los peruanos que esto es una persecución del Apra y Fuerza Popular y eso no son los valores que deben inspirar a un parlamentario cuando se le imputan una grave afectación a los derechos de una mujer. A mi me hubiera gustado que él hubiese pedido disculpas, que hubiese [...] acreditado de que está arrepentido de esas palabras subidas de tono, pero he visto [...] que ha querido descalificar a la denunciante", manifestó.

El vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, aseveró que, en principio, su bancada sí respaldaría la recomendación de la Comisión de Ética, ya que en el caso de Lescano se ha evidenciado un lenguaje "sexual agresivo". Sin embargo, indicó que por respeto al debido proceso también escucharán los descargos del parlamentario de Acción Popular para decidir finalmente.

"Nosotros no tenemos representante en la Comisión de Ética,porque, de lo contrario, si tuviésemos ahí, votaríamos en el mismo sentido que él, eso en términos a lo que se refiere el debido proceso. [...] En relación al caso, lo más probable es que votemos a favor de la suspensión, pues indiscutiblemente los hechos demuestran que hubo un lenguaje sexualmente agresivo y eso no se puede permitir. Mucho menos, en un parlamentario", explicó.

-Otras posturas-

El portavoz de Cambio 21, Lucio Ávila y el vocero alterno de Unidos por la República, Glider Ushuñaua, manifestaron que aún no pueden adelantar ninguna opinión, ya que no se han reunido con sus bancadas para debatir el caso.