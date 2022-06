Vladimiro Montesinos Torres, quien fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori durante su régimen entre 1990 y el 2000, fue trasladado este martes por el Instituto Nacional Penitenciario del Penal de Ancón I al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval del Callao para que cumpla su condena. Ello tras la resolución del Poder Judicial que declaró fundado un recurso de hábeas corpus a su favor.

Los extitulares del INPE José Luis Pérez Guadalupe y Susana Silva analizaron los posibles motivos por los que el ‘Doc’ quiso retornar al Cerec.

Para Pérez Guadalupe, “la pregunta del millón es por qué el señor Montesinos quiere volver a un lugar del que todo el mundo quiere salir”.

“Es raro que quiera volver, a menos de que tenga las mismas gollerías irregulares. Todavía no se sabe con los 50 marinos investigados por las llamadas que hizo y por las cuales fue retirado de la Base Naval”, añadió en diálogo con El Comercio.

“Es raro que quiera volver, a menos de que tenga las mismas gollerías" José Luis Pérez Guadalupe, ex jefe del INPE

En tanto, Silva, quien era titular del INPE cuando Montesinos fue trasladado al penal Ancón I, dijo que “no le extraña” que el exasesor presidencial quiera abandonar ese centro penitenciario para retornar a la Base Naval.

“El INPE tiene regímenes más estrictos para los propósitos que él eventualmente pudiera tener”, explicó Silva.

La exfuncionaria añadió que, en Ancón I, el régimen de Montesinos era bastante riguroso respecto a las visitas, las llamadas telefónicas y las salidas al patio.

“Esto es mucho más estricto de lo que un interno podría tener en cualquier otro establecimiento”, subrayó.

“El INPE tiene regímenes más estrictos para los propósitos que él eventualmente pudiera tener” Susana Silva, exjefa del INPE

“En el régimen cerrado especial, el patio es de dos horas al día y de manera individual. Hay apertura de celda a las 8 am y cierre a las 8 pm, pero el reo solo puede estar en una zona contigua a su propia celda, no tiene contacto con terceras personas. En cuanto a las visitas familiares también es bastante estricto, solo dos veces a la semana, y no debe pasar las 3 horas. Las llamadas no están permitidas, solo de manera excepcional para determinadas situaciones y bajo una evaluación estricta se pueden realizar”, detalló Silva.

“Yo entiendo la medida que ha dictado el Poder Judicial, pero considero que desde el Congreso y el Ejecutivo se debe apurar una norma con rango legal que contenga lo que estaba establecido en el Decreto Supremo N°015-2021-JUS”, expresó también.

Además... El Decreto Supremo N°015-2021-JUS, firmado por Castillo y Torres en agosto de 2021, crea un nuevo régimen penitenciario “similar” al que funciona en el Cerec, pero que podrá ser aplicado en cárceles administradas en su totalidad por el INPE.

El documento detalla que el régimen corresponde a jefes o cabecillas principales de organizaciones criminales o delictivas que se encuentren procesados o sentenciados por los delitos “de terrorismo, traición a la patria contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad”.

Y establece una serie de reglas de conducta para los reos que, como Montesinos, eventualmente sean trasladados desde el Cerec, entre ellas el acceso a dos horas de patio al día y que ocupen una celda unipersonal. Y, agrega, que los ambientes estarán “bajo vigilancia externa reforzada”. Revisa aquí el decreto supremo.

El INPE informó que tanto su procuraduría como la del Ministerio de Justicia presentaron recursos de apelación contra la resolución judicial a favor de Montesinos Torres, quien durante el régimen fujimorista era conocido como el ‘Doc’.





El pasado 13 de junio, la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra declaró fundada la mencionada demanda “por la vulneración de su derecho constitucional al trato digno” y en consecuencia resolvió como inaplicable para el caso de Montesinos el Decreto Supremo N°015-2021-JUS, que permitió su traslado al penal de Ancón en agosto de 2021.

Dicho decreto - firmado, en esa época, por el presidente Pedro Castillo y su entonces ministro de Justicia Aníbal Torres - creó un nuevo régimen penitenciario “similar” al que funciona en el Cerec, pero puede ser aplicado en cárceles administradas en su totalidad por el INPE.

El jefe de Estado informó en esa ocasión que el traslado del ‘Doc’ era definitivo hasta el final de su condena. Además, señaló que nadie en su Gobierno tendría privilegios.

Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el #GobiernoDelBicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 25, 2021

Días antes, se había revelado que Montesinos Torres había realizado llamadas desde la Base Naval al oficial retirado del Ejército Pedro Rejas, a quien le recomendó sobornar a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que fallen a favor de Fuerza Popular en el proceso de revisión de solicitudes de nulidad de actas electorales. Por este hecho se relevó al jefe del Servicio de Policía Naval y a tres guardias.

ASÍ FUE EL TRASLADO DEL 'DOC' INPE traslada a Vladimiro Montesinos a la Base Naval del Callao

LEE TAMBIÉN | Vladimiro Montesinos: revelan que exasesor presidencial tenía dos horas diarias para llamadas telefónicas en la Base Naval

Antes de ser trasladado a Ancón I, Vladimiro Montesinos estuvo recluido por más de 20 años en la Base Naval, luego de que fuera capturado y sentenciado por diversos casos. Uno de ello, por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.