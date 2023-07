El Pollo a la Brasa es uno de los platillos que más se consume entre los peruanos y no es para menos, este se puede consumir en cualquier momento del día y sin duda, en la cena siempre es una gran opción. Pero si no logras terminar todo, aquí te compartimos tres recetas para que no eches a perder esas presas e inclusive las papas. Presta mucha atención y apunta para que compres los ingredientes que te falten.

Burrito de Pollo a la brasa

Ingredientes:

6 tortillas de trigo grandes

Pollo a la brasa

1 cebolla mediana

1 trozo de pimiento rojo

1 trozo de pimiento verde

Lechuga picada

Mayonesa (opcional)

Queso mozzarella rallado

1 chorrito de aceite

Sal al gusto

Preparación:

Corta la cebolla en juliana y el pimiento en cuadraditos. Mezcla el Pollo a la brasa con la cebolla y el pimiento. Prueba el sabor, retira del fuego y deja que se entibie. Toma una tortilla de trigo y esparce encima un poquito de mayonesa (yo la hago en casa). Coloca en el medio un poco del relleno de carne; encima, un poco de lechuga y queso mozzarella al gusto. Cierra la tortilla como si fuese un cono y deja que se dore en una sartén caliente, sin aceite y a fuego medio. Tienes que ponerla primero por la parte del doblez y la vas volteando para que se dore parejita por todos lados y te quede crocante.

Una cena saludable y ligera es una gran aliada a la hora de controlar nuestro peso, preservar la masa muscular y mantener una buena salud

Sánguche de Pollo a la brasa

Ingredientes:

1 tz. mayonesa

1/2 cda. mostaza

Pollo a la brasa

1 tz. col morada en tiras finas

1/2 cebolla roja en tiras finas

1/2 tz. zanahoria rallada

1/2 tz. hojas de culantro

1/2 cdta. ají limo sin venas ni pepas, finamente picado

1 cdta. vinagre balsámico

1 cdta. aceite vegetal

4 panes ciabatta medianos

sal y pimienta

Preparación:

Ponga en un bol la mayonesa y la mostaza. Incorpore el Pollo a la brasa, mezcle y reserve. Pase la col por agua caliente durante 30 segundos. Escurra y ponga en un bol junto con la cebolla, la zanahoria, el culantro y el ají limo. Mezcle y sazone con el vinagre, el aceite, sal y pimienta. Rellene los panes con la mezcla de pavo y sirva con la salsa de cebolla.

Tequeños de Pollo a la brasa

Ingredientes:

Pollo a la brasa

40 g queso mozarella picado

20 láminas de masa wantán

1 1/2 tzs. aceite vegetal

Preparación:

Distribuye el Pollo a la brasa y el queso mozzarella entre las láminas de masa wantán. Unte los bordes con agua y forme tequeños. Caliente una taza y media de aceite a fuego medio y fría los tequeños hasta que estén dorados. Reserve sobre papel absorbente.

Aprende a disfrutar esta innovadora receta de tequeños. (Foto: Captura/YouTube-Gwendolin)