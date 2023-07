“Desde la construcción, pensamos en lo que sumaba a esos momentos mágicos. Se trata de la calidez en el servicio, la elegancia del concepto, la innovación en la comida y los ambientes que acompañan la experiencia”, explica Cecilia Brenneisen. Ella y su pareja Alex Vautravers son los dueños del restaurante que acaba de cumplir su primer aniversario.

La casona sanisidrina cuenta con dos terrazas (pet friendly), además de ambientes privados. / Hugo

En esta casona sanisidrina -que tiene distintos ambientes privados así como dos terrazas- se han celebrado pedidas de mano, bautizos, baby shower, cumpleaños y celebraciones ejecutivas. “Me falta algo. Sueño con tener un matrimonio civil o una celebración de amor”, agrega la gerente general.

La dupla se preocupa por que los comensales cuenten con todo para que su visita se convierta en un día especial. Algunos pedidos de los clientes han sido tener catering, llevar un músico en vivo, realizar alguna actividad (como intercambio de regalos) o contar con arreglos florales. No por nada, el concepto de Anacardo es restaurante y detalles especiales.

Uno de sus platos más populares es el lomo saltado que, en vez de servirse con papas fritas, va acompañado por rollos de causitas rellenos de palta y empanizados. / Hugo

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS

En la crisis, Alex y Cecilia vieron una oportunidad. Después de que el primero decidiera jubilarse, tras más de 40 años de experiencia en hotelería, y la segunda se quedara sin trabajo en pandemia, se dedicó al área comercial y de servicio al cliente en el sector educativo, optaron por no quedarse de brazos cruzados y empezar un negocio juntos.

“Queríamos emprender y no quedarnos estáticos en el tiempo. El peruano busca la oportunidad a partir de la crisis, algo que no sucede en todas las culturas [...] Pensamos cómo nuestras fortalezas podían conjugarse: la de Alex pasa por la gastronomía y el maridaje; el mío por el servicio al cliente y el desarrollo de eventos”, apunta Cecilia.

¿Y por qué el nombre Anacardo? Está ligado a las vivencias culinarias de la pareja en Sitges, Barcelona, donde probaron por primera vez pastas hechas con salsas de esta nuez también conocida como cashew. Ahora buscan potenciar ese agradable sabor del fruto seco, originario de Brasil, en su propuesta culinaria.

Alex Vautravers y Cecilia Brenneisen son los dueños del restaurante Anacardo que acaba de cumplir 1 año.

TENTADORA MESA

Anacardo ofrece una cocina peruana moderna con toques europeos. ¿A qué nos referimos con moderna? Encontramos platos tradicionales a los que se les dio un giro para llevar a la mesa sabores conocidos y novedosos. Así, en vez de anticuchos tenemos unos sabrosos champicuchos (brocheta de champiñones) con salsa anticuchera; el lomo saltado en vez de ir servido con papas es acompañado por rollos de causitas rellenos de palta y empanizados; o el pollo anacardo (su versión del ají de gallina) servido en una canasta de queso parmesano, con base de papas nativas y huevos de codorniz servidos encima.

Champicuchos en salsa anticuchera. Una entrada perfecta seas o no vegetariano. / Hugo

Como ya lo mencionamos, tratan de agregar a sus platos un toque del anacardo (en forma de salsa, crema, hojuelas…) que tanto les gusta. Es el caso del fetuccini a huancaína, el pollo enrollado con tocino, el tiradito, las ensaladas y algunos sánguches. “Tratamos que nuestros platos tengan ciertos ingredientes del anacardo para que el sabor sea especial”, comenta Cecilia.

No se olvidan de los comensales vegetarianos para los que tienen algunas opciones como el chaufa de quinua (con tofu agridulce) o postres como el cheesecake de turrón (un delicioso descubrimiento) que se ofrece durante todo el año.

Un cheesecake de turrón para cerrar la comida con el toque dulce. / Hugo

VIAJAR POR EL MUNDO CON UNA COPA

Una celebración especial no se cierra sin el brindis. En su bodega de vinos tienen alrededor de 250 botellas de Perú, Chile, Argentina, Francia, España, Italia y Austria. “Para los vinos de Latinoamérica trabajamos con cepas y, en el caso de los europeos, por regiones”, explica la gerente general. Así, tienen variedad para satisfacer a cualquier amante del vino (tintos, blancos, rosados, además de espumantes) además de precios accesibles.

“Tratamos que nuestros precios sean accesibles. Que no solamente te permitan comprarlo en la cava buscan (para llevarlo) sino también disfrutar en mesa (sin recargo): Y si no lo terminas tienes la libertad de llevarlo. Además son vinos que no encontrarás fácilmente en el supermercado”, sostiene Cecilia.

Su bodega de vinos cuenta con unas 250 botellas de Perú, Chile, Argentina, Francia, España, Italia y Austria. También se venden en su boutique. / Hugo