Cada junio se celebra el Mes del Orgullo LGBTQI+, una fecha que sirve para habla de la visibilización de este importante -y muchas veces olvidado- colectivo. En un intento por demostrar y celebrar cómo esta valiosa comunidad forma parte de todas las esferas, Provecho conversó con Oscar Venturo, dueño del restaurante Tequeño Lab; Cinzia Repetto, chef de El Bodegón, y Kristopher Collins y Francis Moscoll-Chávez, creadores del emprendimiento The Gay Baker. Nos cuentan cómo fueron sus comienzos en la gastronomía, la importancia de la representatividad en los diversos espacios y cómo afrontan las dificultades que se presentan en el camino.

Oscar Vento - Tequeño Lab

De padre peruano y madre venezolana, Oscar llegó a nuestro país hace 9 años. Por su familia siempre estuvo en contacto con el mundo de la gastronomía, pero no fue sino hasta el 2020 que emprendió su proyecto en solitario, Tequeño Lab. Esta marca, que luego pasó a tener un espacio físico en Barranco, se centra en experimentar con un bocado ampliamente disfrutado: los tequeños de estilo venezolano. Así, con mucha creatividad y empeño, creo una carta que celebra la versatilidad con rellenos como el de queso, de chocolate o de ají de gallina, por mencionar algunos.

“Esta proyecto me ha permitido aprender mucho, sobre el negocio y la gastronomía, pero también afirmarme en quién soy. Ha sido un tiempo de desafiarme, pero también de soñar, tener visión sobre qué es lo que quiero para el futuro”, comenta Vento.

Para Oscar, el crear un espacio como este resultó importantísimo en su crecimiento personal, pero también busca visibilizar a la comunidad LGBTQI+. En un comienzo existían personas a su alrededor que le aconsejaban bajarle el tono a su expresión a través del maquillaje, por ejemplo, ya que trataban de protegerlo ante una sociedad como la nuestra, pero él no pudo hacerlo.

“Soy una persona bisexual, un hombre cisgénero al que le gusta jugar con distintos medios de expresión como el maquillaje y la ropa para proyectar lo que siento en mi interior. Por eso, cuando me ven, espero que las personas se den cuenta de que estamos aquí, las personas del colectivo somos tan reales como los demás, trabajamos, formamos empresas, pagamos impuestos, le ponemos ganas a la vida y somos dignos de estar acá”, subraya.

Dato: Tequeño Lab cuenta con un local en Barranco (Av. Almte Miguel Grau 910). Atienden de martes a sábado, de 2 p.m. a 10 p.m. y domingos hasta las 8 p.m. Puede realizar pedidos a través del WhatsApp 967019944. También cuentan con una página web.

Cinzia Repetto - El Bodegón

La pasión por la cocina que caracteriza a Cinzia Repetto tiene su origen en los domingos familiares, en los cuales su papá cocinaba. “Era el momento que más ansiaba de toda la semana”, recuerda. Gracias a esto, decidió estudiar cocina y desde que pudo, comenzó como practicante en distintos espacios, incluso se quedaba horas extra aprendiendo de la vida en la cocina.

Cuando terminó sus estudios se fue por la pastelería, pero su verdadera pasión estaba en la cocina. “En los comienzos te veían mujer y asumían que la pastelería era lo tuyo y me tocó a mi también. Como yo quería chambear, igual entré y aproveché la oportunidad para ver cómo era el trabajo en las cocinas”. explica.

Estuvo en diferentes espacios, entre ellos la Rosa Náutica, hasta que surgió la oportunidad de viajar a Málaga (España), en donde estuvo un año trabajando. “Vine de vacaciones a Lima y me terminé quedando por una oferta para trabajar en Tanta, en donde fui jefa de producción cerca de 4 años y medio”, menciona la chef.

Cinzia llegó a El Bodegón dos meses después de su apertura, en 2017. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Desde 2017 se encuentra trabajando como jefa de cocina de la marca Bodegón. “Mi trabajo consiste en ver el desarrollo de la carta. Además, veo que las cocinas y el personal funcionen de manera armónica, para que el comensal que va con una gran expectativa, se vaya queriendo regresar siempre”, cuenta a Provecho.

Cuando le preguntamos sobre la visibilización de la comunidad, su respuesta es bastante práctica y contundente. “A mi a veces me dicen que por qué no marcho o no me pongo una camiseta, pero siento que cada quien hace patria desde su trinchera y para mí, en mi vida personal al menos, creo que la visibilización es el acto de no esconderse, no tapo quién soy ni a quién quiero”, explica.

En un principio, señala, buscaba no ventilar su vida privada, porque creía que quizás podría afectar su trabajo frente al público, que quizás no era de mente abierta, pero las cosas cambiaron. “Tengo 43 años, estoy un poco vieja para estar metida en el clóset (...), llega un punto en el dices: el que se queda, se queda porque quiere y quien no, está bien”, reflexiona Cinzio.

En la cocina, asegura, pueden haber expresiones discriminadoras, sobre todo entre pares. “Al estar en un puesto de liderazgo, difícilmente me van a decir algo a mí, pero sí es posible escuchar comentarios fuera de lugar entre colaboradores. Lo que trato de generar en mi cocina es un ambiente de respeto, porque venimos de una sociedad bien discriminadora que quiere que veamos las cosas de color negro o blanco, pero la vida está llena de matices y las diferencias se deben respetar”, asegura.

Dato: El Bodegón cuenta con dos locales en Miraflores (Av. Tarapacá 197) y en La Victoria (Av. Carlos Villarán 500). Para realizar pedidos, puede visitar su página web. En su perfil de Instagram (@elbodegonlima) puede conocer más sobre su propuesta y carta.

Francis - The Gay Baker

En abril de este año nació un emprendimiento curioso que busca dar a conocer los manjares británicos que se pueden disfrutar en la clásica hora del té -pero, seamos honestos, también son aptos para cualquier momento-. Se trata de The Gay Baker, un proyecto de la pareja de esposos Kristopher Collins y Francis Moscoll-Chávez. Kristopher es inglés, mientras que Francis es peruano pero ha vivido gran parte de su vida en Inglaterra.

Ambos querían pasar su vejez en nuestro país, pero tras la pandemia decidieron venir y, como una manera de acercarse a sus costumbres y celebrar sus recuerdos, Kristopher comenzó a hacer postres. “Las recetas que utilizo son las que preparaba con mi mamá desde que era pequeño, ni siquiera las tengo anotadas, están en mi mente”, explica.

Así, su carta incluye delicias como cinnamon rolls y carrot cake, pero queremos resaltar los deliciosos scones que ofrece. Estos panecillos son clásicos en la hora del té y se acompañan con una crema de leche batida (conocida como clotted cream) y mermelada, todo hecho por el mismo Kristopher. También está la torta Victoria, que consiste en un esponjoso y suave bizcocho relleno de crema y mermelada, un dulce perfecto para cualquier momento.

Kristopher Collins y Francis Moscoll-Chávez, son la pareja de esposos detrás de The Gay Baker, que ofrece delicias británicas.

“Cuando comenzamos, surgió la idea de tener nuestra marca y otra extra llamada The British Baker, de alguna manera era una forma de tener una opción menos impactante para el público por el nombre, pero yo dije que no. Yo soy The Gay Baker y no tengo por qué cambiar mi nombre u ocultarme”, asegura.

“Incluso, cuando hemos ido a una feria a vender nuestros productos, una señora decía que ‘gay’ significaba feliz y yo dije que no, que gay significa que él (haciendo referencia a Francis) es mi esposo”, agrega el emprendedor.

Incluso el estado de su relación se ve afectado por el hecho de estar en Perú. “Nosotros estamos casados, pero aquí no se nos reconoce. Para mí es un gran problema, porque mis derechos se han visto restringidos y para Francis es difícil, él dice que se siente medio peruano, porque no puede ser uno completo al no tener los mismos derechos que todos”, agrega Kristopher.

Para ambos, este proyecto es importante para la visibilización de la comunidad y todo lo que pueden lograr, pero también porque tienen planes a futuro. Actualmente se encuentran plantando bases seguras con este emprendimiento, quieren seguir creciendo y aprovechar la plataforma para ayudar a otros miembros del movimiento. “En UK teníamos un bar LGTBQ y aquí lo queremos hacer en un futuro es crear una especie de casa de acogida para personas que hayan sido abandonadas por su familia debido a su orientación sexual, sabemos lo difícil que puede ser y no queremos quedarnos de brazos cruzados”, agrega Francis.

Dato: The Gay Baker atiende pedidos de martes a sábados y realiza envíos los días jueves, viernes y sábados. Para conocer más sobre su propuesta y carta, puede visitar su perfil de Instagram @gaybakerlima.