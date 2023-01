Las redes sociales han permitido que cualquier persona pueda comentar o compartir información sobre determinado tema, la gastronomía no podía ser ajena a esta gran oportunidad, es así que los foodies también se mudaron a cuentas de Instagram para compartir con los amantes de la comida fotos y videos de interés. Provecho conversó con Dateando Perú y Food Diary para conocer su experiencia y con Jimena Naranjo, fotógrafa de comida, quien dio algunas recomendaciones para unas fotos inolvidables.

Dateando Perú

Mirna y Eigi están detrás de Dateando Perú, cuenta de Instagram que nació en 2018 para compartir con sus amigos los lugares que visitaban cuando su relación como pareja recién empezaba. “En esa época empezamos a salir y no sabíamos a dónde ir a comer, nosotros trabajábamos en La Mar y buscábamos por TripAdvisor, pero no sentíamos que fuera muy confiable, así que dijimos por qué nosotros no hacemos eso”, cuenta la pareja.

Así crearon su cuenta y empezaron a visitar diferentes locales. No sabían que así como ellos había otras personas haciendo algo similar, así que cuando lo supieron empezaron a relacionarse con otros foodies.

La experiencia de Mirna y Eigi les ha llevado a saber que es necesario interactuar en ese ambiente, con respecto al contenido, al principio tomaban muchas fotos de todos los ángulos para encontrar la mejor y sí les sirvió, pero con el pasar de los años, con la práctica y luego de inscribirse en algunos cursos de fotografía han identificado el mejor ángulo de cada platillo, por ejemplo, si van a tomar foto de un postre es mejor hacerlo desde un costado y no desde arriba, esto hará que le de volumen. La luz es la prioridad, así que ellos han decidido grabar todo por la mañana, aprovechando la luz del día que es irremplazable.

Con respecto a las recomendaciones, ellos han sido lo más honestos posible con sus seguidores. “Desde el inicio supimos que íbamos a ser honestos y subir lo que nos gusta para ser transparente con nuestro público”. Dateando incursionará en nuevos locales petfriendly para incorporar a sus visitas a su mascota. Están seguros de que esto les ayudará a llegar a un nuevo público.

Is Food Diary

La idea de Food Diary nace de Isabella Sipan y su amiga, fue en 2015 cuando decidieron crear una cuenta para publicar los restaurantes que visitaban. “Con una amiga creamos una cuenta de Instagram con fotos de lo que comíamos. Nuestros amigos nos empezaron a seguir y nos empezaron a pedir recomendaciones y así fue”.

Su proceso no fue lineal, desde el 2015 hasta el 2019 publicaban cuando podían, sin tener una estrategia detrás, sin embargo, así lograron tener una comunidad importante, pero no fue hasta el 2020 que su amiga decidió tomar otro camino e Isabella decidió seguir con la cuenta. A pesar de que empezó la pandemia, ella se las ingenió para “despegar”.

Para Isabella crear contenido y tener un perfil alineado a su estrategia ha sido un poco más sencillo porque ella es periodista y siempre ha disfrutado tomar fotos. Empezó mirando los perfiles de otros influencers y colgando fotos provocativas para el usuario, siempre priorizando que se vieran ricas. Hasta que después de un tiempo encontró su propio estilo.

De hecho, tener el estilo de hoy está relacionado con su decisión de mostrar lo que verdaderamente consumía y no publicar por obtener likes. “El contenido se empezó a diversificar y con el tiempo y las modas mi contenido se volvió más estético y ahora le doy prioridad a que no haya ruido visual y el producto en se muestre en su mejor estado”.

En la mirada de Jimena Naranjo

Jimena Naranjo es fotógrafa de profesión, pero desde hace unos años se enfoca en fotografiar comida, de hecho a raíz de la pandemia, su rama dejó de parecer un hobby y se convirtió en la mano derecha de todos los restaurantes y emprendedores que tenía que vender sus platos o bocadillos. “Estamos en un país donde la gastronomía es muy importante y mi profesión tras la pandemia adquirió un valor agregado porque realzamos la gastronomía y lo lindo de la comida”, señala Jimena.

Ella trabaja con diferentes marcas, restaurantes y emprendedores que han decidido contar con su apoyo, pero algo que asegura es que la fotografía para redes sociales es diferente y estas son algunos de sus consejos:

La iluminación para que la comida es muy importante porque se ve atractiva, este es un consejo general, pero para las redes sociales las imágenes tienen que ser simples y directas a la vez porque tienes solo uno o dos segundos para llamar la atención. No debe haber muchos elementos que distraigan y ser bastante casuales y reales porque el consumidor quiere ver lo que va a recibir. “Si tú haces fotos con tu celular, trata de hacer que tu comida se vea deliciosa. La luz natural es muy bonita y mi consejo es que hagan fotos como les gustaría verlas”, asegura Jimena.

Recomendaciones para los futuros foodies

- Trabajar contenido con días de anticipación para que siempre se tenga contenido para publicar.

- Conversar con otras personas del rubro para crear nuevos contenidos y saber qué es lo que buscan los usuarios.

- Ser honestos con las recomendaciones.

- No estar enfocados en los likes o en los comentarios, lo importante es ser real, natural y esto permitirá crear una comunidad más real.