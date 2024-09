Kyoto es uno de estos establecimientos y encontró en el C.C. Plaza Norte, en el distrito de Independencia, un lugar lleno de comensales con curiosidad por los sabores orientales que disfrutan en un ambiente que ellos han diseñado para hacerlos sentir como en una calle japonesa.

La esencia Nikkei en cada bocado

Giancarlo Tamashiro, cofundador y chef ejecutivo de Kyoto, destaca que el restaurante ofrece diferentes opciones pero todas con la misma calidad. Así, además de los platos de la carta, cuentan con una barra libre con makis, gyozas, alitas, etc., hechos con los mismos insumos que los de la carta. “Es importante no bajar la calidad de los insumos porque normalmente en la barra libre los ingredientes son más baratos, pero nosotros no queremos que sea así, necesitamos calidad en cada presentación”, afirma Tamashiro.

Giancarlo Tamashiro, cofundador y chef ejecutivo de Kyoto, con un plato de Yaki Udon. / ANTONIO MELGAREJO

La carta presenta no solo lo mencionado en la barra libre, sino también ramen, baos, ceviches y tiraditos y más. Como era de esperarse, también se puede cerrar con un buen postre, con opciones de helado tempura y un taiyaki al estilo Kyoto.

Makis de la barra de Kyoto. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Los comensales limeños se están acostumbrando cada vez más a nuevos sabores y la comida nikkei es una de las opciones más llamativas, aventurándose a conocer nuevos restaurantes y espacios, soltando lo tradicional y sumergiéndose en nuevos sabores y texturas. Eso ocurrió en Plaza Norte, siendo el primer espacio que abrió las puertas a la comida nikkei en la zona de Lima Norte.

Las estrellas de Kyoto: los ingredientes japoneses

En sus primeros meses, Kyoto ha logrado ganarse el cariño de los comensales de la zona con una presencia y aceptación fuerte hacia la comida fusión peruana-japonesa. El 40% de los ingredientes que presentan son traídos del extranjero, lo que genera que el sabor sea especial en cada presentación.

Para Tamashiro el tema de manejo de sabores es muy importante, pues el mercado peruano es muy exigente y observador, por lo que la parte creativa los hace combinar ingredientes y jugar con ellos pudiendo cambiar la carta del restaurante cada medio año mejorando en insumos y presentaciones. Además, considera que ese es el gancho principal para que sus comensales decidan volver.

Dos de las estrellas en Kyoto: Bao frito de panceta y ramen miso. / ANTONIO MELGAREJO

Por otro lado, considera importante que el espacio de producción que tienen sea homogéneo y puedan dar el mismo sabor en todos sus locales. Para ello, esperan abrir una planta para hacer tener sus insumos y distribuirlo a todos sus locales. En ese sentido, Tamashiro considera que su trabajo sería más compacto.

Japón en cada rincón

Kyoto busca que la experiencia del comensal no se quede solo en lo gastronómico. Por eso llegar a sus locales, en especial al de Plaza Norte, significa adentrarse en un espacio con la cultura japonesa muy presente, siendo el detalle más llamativo la presencia de un árbol de cerezos shikizakura, uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa, en el salón.

Postre de Kyoto. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

El próximo reto de este restaurante es abrir más franquicias en diferentes zonas de Lima. Su primera sede fue la de Plaza Norte, que en octubre cumplirá su primer aniversario. Luego, abrieron en el C.C. El Polo, donde ya tienen cuatro meses, y ahora trabajan por tener también un espacio en distritos como Magdalena, San Miguel o Pueblo Libre.

Kyoto, con una decoración que te lleva hasta Japón. / ANTONIO MELGAREJO

El árbol de cerezos shikizakura de Kyoto. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Mientras tanto, Kyoto estrenará, este 15 de octubre, una novedad en su sede de Plaza Norte: una terraza bar estilo japonés. El horario de atención será desde las 6 p.m. hasta la medianoche. Aunque por ahora se centran en Lima, ya han recibido propuestas para salir del país. Giancarlo nos comentó: “Nos ofrecieron abrir en Bolivia, pero está en ‘stand by’. En el tema de franquicia se debe tener mucho más cuidado, no cometer errores comunes, sino llevarlo al nivel que debería estar a nivel de procesos. No tiene que ver con máquinas, sino con mano de obra y chefs que asuman este reto”, afirmó el chef y empresario.

DATO:

Locales de Kyoto:

CC. Plaza Norte, Plaza de restaurantes

CC. El Polo, 2do piso, Surco

Horarios de atención: de domingo a jueves de 12 m. a 10:30 p,m. / viernes y sábado de 12 m. a 11 p.m.