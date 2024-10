No hay nada como el recuerdo de un niño al probar por primera vez un dulce. Alessandra Ribeyro vivió, hasta los 5 años en EE.UU., y tiene presente la imagen de un postre lleno de colores y estrellitas encima. “Me encantó de inmediato. Siempre era la que se sentaba en el sofá con 1 kilo de turrón y una cuchara a ver tele”, dice divertida la chef pastelera y una de las dueñas de La teoría de los 6 cafés. “Por eso, cuando formulé mi receta no paré hasta sentir ese sabor que me recordaba a mi infancia y a esos momentos de tranquilidad”, agrega.

Ella creó un turrón artesanal: la masa está hecha con mantequilla y la miel lleva varias frutas (piña, membrillo, naranja, limón y más) además de chancaca. “Se caracteriza por su suavidad y el sabor intenso del ajonjolí y el anís”, apunta. Combínalo con uno de sus cafés.

UN CAFÉ, UNA COMUNIDAD

Alessandra junto a su hermano Fernando Ribeyro y su primo, Diego Trujillo, se unieron para abrir La teoría de los 6 cafés. Ellos querían crear un espacio donde encontrar café de calidad, buenos postres y buen servicio; además de “crear una comunidad con nuestros clientes y amigos. Felizmente, no pasó mucho tiempo para que se volviera realidad”, sostuvo la chef pastelera.

Es esa experiencia la que distingue a la cafetería puesto que, al ingresar, es como entrar a una cocina familiar. Es un espacio cómodo y acogedor donde los clientes se pueden acercar a la barra y ser saludados por su nombre.

Para mantener la atención de los comensales, renuevan la carta agregando productos cada par de meses o según las frutas de estación. Es así que en la vitrina encontrarán nuevos sabores de donuts como el churro o el mango sticky rice; o las galletas de matcha con chocolate blanco y avellanas o las galletas de chocochip con pecanas.

PRECIOS Y PRESENTACIONES DEL TURRÓN

La cafetería ofrece 2 presentaciones: la caja de 750 gr. (S/. 60) y la porción individual de unos 175 gr. (S/. 15). Los pedidos se reciben hasta el 31 de octubre.

¿CÓMO Y DÓNDE COMPRARLO?

Pueden encontrar los turrones en las tiendas de La teoría de los 6 cafés en Miraflores (Mendiburu 890) y San Isidro (Camelias 763), además de Rappi. Recomiendan separar por WhatsApp: 908 803 351 (Miraflores) y 905 455 515 (San Isidro).

La chef pastelera Alessandra Ribeyro está detrás de la elaboración de este turrón.

LA HISTORIA DEL TURRÓN DE DOÑA PEPA

Octubre, el mes morado, no sería lo mismo sin esta masa dulce con miel de chancaca y decorada con grageas multicolores así como bolitas de caramelo. ¿Sabías que tiene un origen morisco? Durante la conquista, llegó a España y, de ahí, se produjo una nueva fusión al introducirse en el Perú.

Existe más de una historia sobre el origen del turrón de Doña Pepa. Aquí les presentamos las tres teorías más conocidas. La primera habla de una cocinera afroperuana (probablemente llamada Josefa), casada con el señor Cobos, antiguo empleado de la Beneficencia Pública. Josefa se hizo famosa por sus turrones de harina de trigo, manteca, huevo y miel.

La segunda hipótesis se centra en Josefa Marmanillo, una esclava del valle de Cañete de fines del s. XVIII, que preparó un turrón en honor al Cristo de Pachacamilla. Cuenta la historia que, esta cocinera, fue a venerar a la imagen porque empezó a sufrir parálisis en los brazos. Se recuperó y en agradecimiento preparó el dulce y lo ofreció a los feligreses en cada salida del Señor de los Milagros.

La última teoría identifica a la creadora del turrón de doña Pepa en Josefa Piérola, una mulata liberta que regentaba la pastelería que fue de José Piélago en 1880. Esta información la encontró Antolín Bedoya Villacorta, jefe del archivo histórico del desaparecido ministerio de Hacienda, en los registros de establecimientos comerciales del siglo XIX. Sea cual sea su origen, este octubre seguiremos disfrutando de un dulce turrón.