Free Fire ha pasado de ser un battle royale más en entre el montón a ser todo un fenómeno en cuanto a este tipo de videojuegos. Con millones de usuarios alrededor del mundo, el título desarrollado por Garena se encarga de agradecerles con códigos que sirven para canjear recompensas gratuitas. Conoce las de hoy, jueves 20 de enero de 2022.

Considerado dentro de los juegos free-to-play debido a que no hace falta comprar elemento alguno para poder disfrutar de toda la experiencia, se ha vuelto popular entre jóvenes y hasta streamers en Latinoamérica y el mundo. Eso sí, no quiere decir que no se puedan adquirir algunos elementos.

La carta bandera de Garena también funciona con microtransacciones dentro de su sistema, con lo que puedes adquirir la divisa del juego a cambio de un pago real. Con estas monedas, se pueden comprar personajes exclusivos, apariencias de armas y muchos más elementos que te distinguirán de los demás.

Sin embargo, la marca también ha pensado en aquellos que no pueden costear estos beneficios e inició con la emisión de recompensas gratuitas que pueden contener, entre otras cosas, skins, monedas y hasta alguno que otro diamante. ¿Lo mejor? Son diarias y sin costo alguno.

Códigos de Free Fire para hoy 20 de enero

Para esta ocasión, Free Fire ha preparado 15 de estas combinaciones alfanuméricas que deberás ingresar a la página oficial del juego para obtener los premios gratis. Estos son:

FFICJGW9NKYT

FFICDCTSL5FT

RRQ3SSJTN9UK

4ST1ZTBE2RP9

FF10GCGXRNHY

FFPLOWHANSMA

FFPLFMSJDKEL

R9UVPEYJOXZX

FFPLPQXXENMS

FFICJGW9NKYT

FFPLNZUWMALS

ESX24ADSGM4K

FFCO8BS5JW2D

FFBCAC836MAC

FFTILM659NZB

¿Cómo canjear los códigos Free Fire con recompensas gratuitas?

Ingresa a la página oficial de Free Fire o HAZ CLIC AQUÍ .

. Inicia sesión en cualquiera de las opciones que tengas disponibles (Facebook, Google, ID de Apple o Twitter).

Luego de iniciada la sesión, ingresa el código de canje en el cuadro para luego presionar el botón de confirmación. Lo siguiente será darle a ‘Aceptar’ en la ventana emergente.

Luego de cajear exitosamente, deberías recibir los premios en la bandeja de tu buzón del juego en menos de 24 horas.

Nota: los jugadores que ingresen como invitados no podrán canjear las recompensas. Necesitan vincular su cuenta a cualquiera de las redes sociales disponibles.

