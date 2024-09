En la mayoría de los hogares, los televisores, lavadoras, refrigeradoras, tostadoras y otros, son los que más electricidad consumen, sobre todo si estos aparatos cuentan con años de antigüedad ya que genera un impacto directo en las facturas mensuales perjudicando los bolsillos de los usuarios. Y es que al ser un objeto antiguo no se encuentran diseñados con alta tecnología, por lo tanto, no cumplen con los estándares actuales de eficiencia energética. En ese sentido, existe un electrodoméstico que podría dañar tu economía y el medio ambiente si no se toman las medidas necesarias.

Vale precisar que, los electrodomésticos son aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar para llevar a cabo diferentes actividades, facilitando las tareas diarias. Pueden ser grandes, como refrigeradores, lavadoras y estufas, o pequeños, como batidoras, tostadoras y aspiradoras. Su principal objetivo es ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas como cocinar, limpiar, lavar y conservar alimentos. También, suelen estar diseñados y programados para ser fáciles de usar y eficientes en su consumo energético. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICO NO SE DEBE UTILIZAR PARA AHORRAR ENERGÍA?

Se trata del refrigerador que al ser un objeto antiguo trabaja con tecnologías obsoletas y tiene la necesidad de obtener más potencia a fin de cumplir con su función y mantener los alimentos más frescos. Por lo general, las refrigeradoras que han sido fabricadas antes del año 2000 no cuentan con las normativas establecidas para ahorrar energía y cuidar el medio ambiente, consumiendo entre 50% y 100% más de los aparatos actuales.

Un análisis sobre eficiencia energética indica que cambiar una nevera antigua por uno nuevo puede disminuir el consumo eléctrico de una casa hasta en un 15%, generando un ahorro entre los usuarios. Esto implica que, según el tamaño de la casa y el uso del aparato, el ahorro en la factura de electricidad puede ser considerable. En un contexto donde las tarifas de la luz suelen aumentar, este ahorro se vuelve aún más importante en los hogares.

¿CUÁL ES EL ELECTRODOMÉSTICO QUE SE DEBE DESENCHUFAR DESPUÉS DE UTILIZARSE?

Se trata de la tostadora que pese a su pequeño tamaño y su capacidad para generar calor podrían representar un gran peligro. Y es que, este electrodoméstico, que suelen tener muchas familias para tostar rebanadas de pan, la acumulación de migas o restos en la bandeja podría prenderse fuego siempre y cuando no se realice una buena limpieza, incluso el peligro aumenta si el aparato permanece conectado a la electricidad durante todo el día ya que un encendido accidental o un fallo en la electricidad provocaría algo trágico.

También es habitual que las migas atrapadas en el interior de la tostadora emitan un olor a quemado, por lo que, si esto ocurre, el dispositivo no está funcionando correctamente. Ignorar este problema y no realizar una limpieza periódica puede ser más riesgoso. Por lo tanto, para prevenir posibles inconvenientes, los expertos sugieren desconectar el aparato después de cada uso. Asimismo, una limpieza frecuente es fundamental para prevenir la acumulación de migas que podrían incendiarse o generar un cortocircuito.

¿CÓMO IMPACTA TENER LOS ELECTRODOMÉSTICOS ENCHUFADOS EN EL RECIBO DE LUZ?

Según Osinergmin, varios electrodomésticos suelen consumir energía si permanecen enchufados, pese a que se encuentren apagados, por lo que perjudica la economía en el hogar sin saber las razones especificas. En ese sentido, es importante poder identificar cuáles son los aparatos eléctricos que gastan energía y más aún cuando están en modo “stand by”.

Con respecto a los televisores regularmente utilizan 2,88 voltios cuando no está prendidos pero sí enchufados a la energía, mientras que un aire acondicionado consume 1 vatio, el cargador de teléfono celular gasta aproximadamente 0,26 voltios, la cafetera usa 1.14 voltios si siempre está conectada a la energía, una cocina eléctrica utiliza 4,21 voltios, una computadora de escritorio consume cerca de 2,84 voltios, una computadora portátil 8,9 voltios y un módem DSL gasta 1,37 voltios si permanecen enchufados.