¿Cuál es el país que no tiene Fuerzas Armadas y es considerado uno de los más seguros para vivir?

Debido a la presencia de guerrillas, de narcotráfico y las enormes cifras de delincuencia y homicidios que se presentan en algunas partes de América Latina, suelen ser reconocidas como peligrosas, por lo que con ayuda de las Fuerzas Armadas, que tienen como objetivo fundamental defender la soberanía y la integridad territorial, combaten para erradicar este mal. No obstante, existe un país en toda la región que no cuenta con Ejercito, ya que es considerado como un lugar seguro para vivir y otros factores.

¿CUÁL ES EL PAÍS QUE NO TIENE FUERZAS ARMADAS EN AMÉRICA LATINA?

Se trata de Costa Rica o también conocida como la ‘Suiza de América Central’, se encuentra situado entre Panamá y Nicaragua. Desde 1983, este país no tiene Fuerzas Militares debido a que se declaró una nación neutral y de esta manera no interviene en conflictos bélicos entre otras naciones. Asimismo, dicho lugar es considerado como el más estable, seguro, con altos índices de desarrollo y competitividad en el continente, respetando siempre los derechos humanos. Su capital, San José, es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿CUÁLES SON LOS OTROS PAÍSES QUE NO TIENEN FUERZAS ARMADAS?

A continuación, te compartimos los 8 nombres de otros territorios que al igual que Costa Rica, viven sin fuerzas armadas ni ejército de algún tipo:

Andorra

Ciudad del Vaticano

Groenlandia

Dominica

Granada

Islas Caimán

Islas Cook

Islas Feroe

¿QUIÉN ES LA MUJER AL MANDO DEL EJÉRCITO DEL PERÚ?

Se trata de Úrsula Atarama Mesones, quien se encuentra al mando del Batallón de Comunicaciones del Ejército, unidad militar encargada de gestionar reportes, mensajes, noticias de la institución y ayudar a la ciudadanía en caso se presenten desastres naturales. Ella nació en Piura y desde muy pequeña siempre tenía claro que quería ser un “cachaco”, pues quería vivir la experiencia de volar en paracaídas o utilizar algunas armas, aunque sus compañeras de clases en el colegio siempre la molestaban por tal decisión.

A pesar que la familia de Úrsula no tenía un buen sustento económico, esto le dificultó seguir con sus estudios superiores ya que también tenía otros hermanos que estudiar. Luego de algunos años, ella encuentra por las calles un letrero el cual anunciaba una academia pre-cadete, por lo que le comentó a su papá, quien en su momento no estaba de acuerdo. En marzo de 1997, Úrsula entró a la Escuela Militar de Chorrillos tras pasar todas las pruebas. Con solo 17 años, integró la primera promoción de mujeres que ingresó al Ejército peruano.

¿CÓMO ES EL DESEMPEÑO DE ÚRSULA ATARAMA EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ?

En la actualidad, Úrsula Atarama es la primera mujer en dirigir el Batallón de Comunicaciones de la II División del Ejército del Perú, luego de haber pasado fuertes programas de estudio y entrenamiento en la Escuela de Guerra, donde se enfrentan todas las promociones militares y al final son elegidos los que más sobresalen. Asimismo, se encarga de capacitar a su personal ante desastres naturales, como el Fenómeno El Niño.

“Es muy peleada la competencia, evalúan todas tus capacidades y requisitos. Seleccionaron a 100 oficiales, de los cuales cuatro fuimos mujeres. Nuestro mayor logro es haber creado el Centro de Comunicación Transportable para no perder conexión por ninguna razón. La tecnología no es cara si la comparamos con el número de vidas que podemos salvar. Sin comunicaciones estamos muertos. No es sencilla la carrera militar para una mujer, aún existe machismo, pero podemos desarrollar todas nuestras potencialidades”, dijo en una entrevista para la agencia Andina.