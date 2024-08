Existe un estado en la vida donde la satisfacción es uno de los principales protagonistas junto a la alegría y plenitud, pero muchas veces no puede ser alcanzada, y las personas tienden a volverse vulnerables. De acuerdo a un estudio realizado por expertos en la materia de la prestigiosa Universidad de Harvard, encontrar la felicidad como estado de ánimo natural requiere de variados factores, que de manera resumida contemplan un secreto mediante el cual deberíamos fortalecer lazos para terminar descubriéndola. Te revelamos cuál es, en qué consiste y cómo llegar a ese nivel de realización personal.

¿CÓMO PODEMOS ALCANZAR LA SATISFACCIÓN PERSONAL Y SER FELICES? ESTE ES EL SECRETO SEGÚN REVELADOR ESTUDIO PUBLICADO POR LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Hoy el mundo vive en constante conflicto, guerra y peligro inminente también por la delincuencia, por ejemplo, sin embargo siempre existen motivos para sonreír y vivir a plenitud según lo expresa el denominado “Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard” a cargo del experto Robert Waldinger, quien fundamenta un trabajo de largos años y devela el secreto para alcanzar la felicidad absoluta.

Al respecto, el informe revela que lograr la felicidad como estado de gracia y satisfacción natural recae sobre factores más sociales que materiales e incluso el éxito profesional, fomentando así las relaciones interpersonales basadas en un conjunto de acciones idealmente propicios para sentirnos plenamente complacidos.

En ese sentido, Harvard mediante el “Estudio de Desarrollo Adulto” expone que para alcanzar la felicidad absoluta, debes crear lazos afectivos e íntimos y una interacción social cuyas características permiten cultivar armonía entre varias personas, dejando de lado status económico, entre otros aspectos vinculados al dinero.

¿CUÁNTO DEBES GANAR PARA ALCANZAR LA FELICIDAD ABSOLUTA SEGÚN HARVARD?

Dicen que el “dinero no compra la felicidad”, pero contar con un empleo seguro y fijo, por ejemplo, aumenta esa sensación de satisfacción que el poder económico otorga de manera inconsciente, y determina en cierta forma el nivel de prosperidad al que podemos llegar si percibimos más o menos ingresos, tal y como lo expone un estudio que data de hace 85 años aproximadamente sobre el Desarrollo de Adultos a cargo de la Universidad de Harvard.

Encontrar la clave para una vida feliz fue el objetivo de Robert Waldinger, el director detrás del rastreo, evaluación y observación de miles de personas estadounidenses a lo largo de dicho tiempo, y que en pleno siglo XXI decidió compartir resultados reflejados en datos que también exponen información acerca de la riqueza como fuente de bienestar absoluta.

Según lo refiere en una entrevista concedida a The Guardian, medio británico que utiliza también un artículo de investigación de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) para establecer lineamientos basados en la influencia de la economía como componente de la felicidad, el factor que hace durar los efectos positivos en un ser humano no son realmente los buenos ingresos salariales o remunerativos, sino más bien la relación interpersonal creada por gustos e intereses en común.

Con respecto al monto económico exacto que brinda plenitud y otorga felicidad de acuerdo al estudio de PNAS, resulta importante destacar que la cifra anual ascendía en 2010 a un total de 75 mil dólares que actualmente, por ejemplo, pasado a soles llega a los casi 300 mil.

“Los ingresos elevados mejoran la evaluación de la vida pero no el bienestar emocional”, se titula el artículo de investigación publicado por la reconocida revista científica, con la cual coincidentemente el psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard, Robert Waldinger, expresa similitud de cuestionamientos y pensamientos expresados de la siguiente manera:

- “Somos menos felices cuando luchamos por la seguridad alimentaria y la vivienda”

Cabe resaltar, que para PNAS, también, “los bajos ingresos exacerban el dolor emocional asociado con desgracias como el divorcio, la mala salud y la soledad”, y de esa forma concluyen que “los ingresos altos compran satisfacción con la vida pero no la felicidad”.

LAS 3 PREGUNTAS CLAVES QUE STEVE JOBS PLANTEA PARA ALCANZAR LA FELICIDAD

Ser feliz debería reflejar tranquilidad en el ser humano, así como un estado de gracia en el cual podamos establecernos para encaminar la vida que deseamos tener, y Steve Jobs trató de valorar siempre pese al diagnóstico negativo recibido allá por el 2004.

A pesar de las adversidades que le significó el enterarse que padecía cáncer de páncreas, la mente maestra detrás de Apple aún tenía fuerzas para compartir su legado, y fue así como antes de consumarse el fallecimiento, participó en un discurso de graduación de la Universidad de Stanford donde, entre otros pensamientos, se refirió al sentido del bienestar, la satisfacción y una bonanza que para él representaba todo un hábito.

Con un 2024 que sigue su curso e invita a reflexionar de cara al venidero 2025, te compartimos el listado compuesto por 3 preguntas que de acuerdo a la visión, ángulo y punto de vista de Steve Jobs, debes hacerte interna y personalmente a fin de poder acercarte a la felicidad que tanto anhelas o ambicionas para tu vida:

1- “¿Estoy viviendo la vida que quiero y haciendo el trabajo que quiero hacer?”

2- “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy haciendo hoy?”

3- “¿Estoy haciendo lo que amo?”

En el recuerdo de aquel concientizador y emotivo discurso dirigido para alumnos de la Universidad de Stanford en 2005, podemos resaltar frases célebres expresadas por el magnate empresarial que falleció a los 56 años, tales como “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona”, “Muchas de las cosas con las que tropecé al perseguir mi curiosidad e intuición resultaron tener un gran valor más tarde”, entre otras inspiradoras, positivas y emotivas.

LAS FRASES DE STEVE JOBS QUE INSPIRAN A ALCANZAR LA FELICIDAD

“No dejes que la opinión de otras personas ahogue tu propia voz”

“Reemplaza el peso de tener éxito por la libertad de volver a empezar”

“La pregunta más persistente y urgente de la vida es: ¿qué estás haciendo para otras personas?”

“Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a un emprendedor de éxito de uno sin éxito es pura perseverancia”

“Inventemos el mañana y dejemos de preocuparnos sobre lo que pasó ayer”

“La gente que está lo suficientemente loca para pensar que pueden cambiar el mundo es la gente que lo consigue”

ESTOS 20 PAÍSES SON LOS MÁS FELICES DEL MUNDO SEGÚN INFORME INTERNACIONAL

Anualmente, y desde hace 12 años aproximadamente la ONU celebra el Día Internacional de la Felicidad en el marco de la conmemoración de una serie de efemérides que tienen como objetivo el de poder sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, siendo dicha efemérides la que promueve precisamente el bienestar de las personas a través de una meta humana fundamental encontrada en más de 20 países clasificados por grupos de edad.

Cada territorio del mundo presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe publicado los 20 de marzo, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por sétima ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad basado en datos recogidos de encuestas realizadas a personas viviendo en 143 escenarios distintos, este es el listado de los 20 países más felices del mundo hacia 2024:

1- Finlandia

2- Dinamarca

3- Islandia

4- Suecia

5- Israel

6- Países Bajos

7- Noruega

8- Luxemburgo

9- Suiza

10- Australia

11- Nueva Zelanda

12- Costa Rica

13- Kuwait

14- Austria

15- Canadá

16- Bélgica

17- Irlanda

18- República Checa

19- Lituania

20- Reino Unido

Con respecto a Finlandia, y de acuerdo a información compartida por CNN, podemos destacar que además de poseer un clima fresco y cálido, también existe mucha honradez entre ciudadanos e inmigrantes que son recibidos con alegría.