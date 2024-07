Si bien ya pasaron varios días desde que Perú cayó ante Argentina y fue eliminado de la Copa América 2024, recién se han dado a conocer en las últimas horas un video que se ha vuelto viral. En dicha grabación, que no fue mostrada durante las transmisión de dicho duelo, se ve a Lionel Messi tener un sorprendente gesto con Paolo Guerrero y Christian Cueva, futbolistas de la Bicolor, una vez que finalizó el encuentro. Aquí te contamos mucho más.

¿Cuál fue el inesperado gesto que tuvo Lionel Messi con Paolo Guerrero y Christian Cueva y que no mostró la transmisión del Perú vs. Argentina?

Después del pitazo final, el futbolista del Inter Miami pasó por el lado en donde se encontraban los jugadores de la Blanquirroja.

Es en ese momento que le extendió la mano a Christian Cueva y luego a Paolo Guerrero. Ambos futbolistas peruanos respondieron de la mejor manera al gesto cortés del argentino, y luego la ‘Pulga’ continuó su camino hacia los vestidores.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al saludo entre Messi, Cueva y Guerrero?

Dicho video provocó reacciones de todo tipo en redes sociales. “Messi y su humildad”, “Messi reconoció a Paolo, un saludo entre grandes”, “Paolo es reconocido en todo Sudamérica y Messi lo sabe”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Martín Liberman sobre Perú en la Copa América: “Nunca vi un equipo tan malo como este”

En una entrevista para el diario Líbero, Martín Liberman, periodista argentino, señaló que, si bien la Bicolor mostró carácter ante Argentina, su nivel futbolístico fue muy pobre. “Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje (el duelo ante Argentina), a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente, lo digo, yo, que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”.

Asimismo, el argentino agregó: “No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso”.

¿Qué más dijo Martín Liberman?

Liberman también criticó que Perú deba recurrir todavía a un futbolista veterano como Paolo Guerrero. “Desconocido el conjunto peruano, ahí se entiende por qué va último en las Eliminatorias. Les dije que no era Juan Reynoso, dudo sobre Jorge Fossati. Aunque en favor de estos dos puedo decir que la cantera, aparición, erupción de futbolistas jóvenes en Perú, no se vio absolutamente nada. Y cuando aparecía lo mejor de todo, el técnico resuelve sacarlos a los que mejor estaban jugando. Todo un síntoma es que Paolo Guerrero, capitán con 40 años, no tocó la pelota”.

Cuáles son todos los grupos de la Copa América 2024

GRUPO A

-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B

- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C

- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D

- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica