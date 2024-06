Este viernes 14 de junio la selección peruana disputó su último partido amistoso previo al inicio de la Copa América 2024. A diferencia del enfrentamiento anterior contra Paraguay, en esta ocasión lograron vencer por 1 a 0 a El Salvador gracias a un gol de Edison Flores. Sin embargo, los hinchas siguen inconformes con el desempeño del equipo nacional e incluso llegaron a notar algunos errores durante el duelo. Entre ellos, un pase errado del volante André Carrillo a Oliver Sonne.

¿Por qué André Carrillo es tendencia en redes tras el Perú vs. El Salvador?

Durante el minuto 83 del partido, cuando la selección ya iba ganando por su único gol, André Carrillo se encontraba en una posición favorable cerca del área de El Salvador y tenía por su derecha a Oliver Sonne. El defensor le pedía el pase para poder continuar con el ataque. Sin embargo, en lugar de lanzar la pelota en dirección al defensor, el volante la mandó frente a él y, eventualmente, fuera de la cancha.

Entonces, se puede apreciar que el nacido en Dinamarca hace un ademán de reclamo a su compañero, quien, a su vez, parece disculparse con otro gesto. Sonne simplemente se tuvo que retirar a su posición y el partido continuó. No obstante, lo que podría parecer un simple error está desatando una gran controversia en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

Aquí, diversos hinchas compartieron videos del pase, comentando que el error podría haber sido intencional y que André Carrillo no quería pasarle el balón a Oliver Sonne. Otros usuarios opinaron que esta no es la primera vez que se le acusa al volante de fallar pases hacia sus compañeros. Algunos incluso señalan que podría haber alguna costumbre de no querer dar la pelota a jugadores extranjeros.

Así llegamos a la Copa América 🇺🇸 2024: Sin gol, sin tiros al arco, sin llegar al área conectando pases y con un desentendimiento tremendo. 🤦🏻‍♂️



Oliver Sonne 🇵🇪 le pide un pase al lado a André Carrillo, pero “la culebra” se la tira al vacío. ¿El vikingo no entendió la jugada? pic.twitter.com/VRrb4uYEa6 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) June 15, 2024

¿Qué dijo Pedro García sobre el pase de André Carrillo?

En televisión también se habló sobre el errado pase de André Carrillo. El periodista deportivo Pedro García aprovechó su espacio en Movistar Deportes para criticar la jugada, considerando que era bastante sencilla y dejaba poco lugar para el error.

“No me parece el sistema, me parece que nos falta rodaje con el 3-5-2, nos falta también romper, ¿Viste lo que pasó con Carrillo y Sonne? Se me quedó grabado, era un pase muy fácil de dar, de Sonne para entrar o de Carrillo para entregarselo al pie y no salió. Esas coordinaciones no las tenemos, eso me preocupa”, dijo en el programa.

¿Cuándo juegan la selección peruana en la Copa América 2024?

Perú está bastante próximo a iniciar sus enfrentamientos por la Copa América 2024. Este viernes 21 de junio será su primer partido y nada más que contra la selección chilena al mando de Ricardo Gareca. El duelo está programado para las 7 de la noche (hora peruana) y se jugara en el estado de Florida, Estados Unidos.