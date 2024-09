Como bien se sabe, los países que se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, como el Perú, enfrentan un riesgo constante de sismos de distintas magnitudes. Esta región es famosa por su alta actividad sísmica y volcánica, debido a la continua fricción y movimiento de las placas tectónicas en la zona. En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer las regiones que están más expuestas de tener un movimiento telúrico de mayor magnitud en el país.

¿CUÁLES SON LAS TRES ZONASMÁS EXPUESTAS DE SUFRIR UN GRAN SISMO EN EL PERÚ?

Tras corroborar los estudios que llevó a cabo IGP, el Centro de Monitoreo de la aseguradora Rímac informó que las tres zonas del Perú consideradas con alta probabilidad de sufrir sismos de mayor intensidad están situadas en la costa central frente a Lima y parte de Ancash e Ica; la área ubicada frente a Nazca, y el sur del país, exactamente frente a Tacna y Moquegua.

En el caso de la costa central, caracterizados por sus suelos blandos, arenosos e inestables de Lima y Callao, están comprendidas por Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, San Juan de Lurigancho, Independencia y Ate. Mientras que frente a Nazca , ubicada en la región Ica, los expertos consideran que esta área cuenta con acumulación de energía debido a la fricción de las placas.

“Esta conclusión, basada en estudios del movimiento de las placas con instrumentos de alta precisión, determinaron las características del desplazamiento y tamaño de la superficie de contacto entre ellas (acoplamiento), como los principales factores de riesgo”, explicó el jefe de prevención de riesgos de Rímac, José Martínez Medina.

Por su parte, al sur del país, frente a Tacna y Moquegua, también se encuentra una “zona de acoplamiento sísmico”, por lo que es una zona crítica. ‘’Aquí, la alta actividad sísmica y los terrenos inestables aumentan el riesgo de un sismo de gran magnitud, ya que esta área es propensa a liberar grandes cantidades de energía acumulada’', explicó el especialista.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO MÁS VULNERABLES ANTE UN TSUNAMI, SEGÚN CENEPED?

Distritos Población en peligro Viviendas en peligro Callao 118.303 33.901 Chorrillos 51.414 13.912 Lurín 30.262 9.197 Ventanilla 25.284 6.443 Bellavista 8.071 2.450

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO CON LA CORTEZA TERRESTRE QUE ESTÁ DEBAJO DEL TÍBET?

La Unión Geofísica Americana presentaron un estudio en una conferencia que realizan cada año la cual indicaban que el Tíbet se estaría partiendo en dos a causa de la dinámica por la cual pasan ahora las placas india y euroasiática. Y es que, al momento de colisionar dos diferentes tipos de placas se realiza el proceso de subducción, es decir, la oceánica se desliza por debajo de la continental. Mientras que, si chocan dos placas continentales no se podría saber cuál terminará debajo de la otra, pues ambas tienen misma densidad, caso que ocurre ahora al sur del Tíbet, donde está el Himalaya.

No obstante, geólogos de China y Estados Unidos han logrado descubrir un tercer caso que no se consideraba y es la placa india que se está separando por la mitad, así como una lata de atún. Aunque, a esto se le conoce como una ruptura horizontal y no vertical, como suele pasar en las placas divergentes, ya sea de África e Islandia.

Asimismo, el hallazgo de la ruptura de la placa india se conoció tras revisar ondas sísmicas a partir de 94 estaciones sismológicas que están en Asia y así identificar que dicha estructura cuenta por un lado con unos 200 kilómetros de profundidad y el otro cerca de 100 km.

“No sabíamos que los continentes podían comportarse de esta manera y eso, para la ciencia de la Tierra sólida, es bastante fundamental”, explicó Douwe van Hinsbergen, geodinámico de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y uno de los logró participar del reciente estudio.