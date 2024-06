Hay dos universidades de Perú que están entre las mejores del mundo en nuevo ránking: ¿cuáles son y en qué posiciones están?

En el mundo se puede encontrar una variedad de universidades que han logrado posicionarse en importantes ubicaciones de listas internacionales y el QS World University Rankings no es la excepción. Precisamente, este importante estudio reveló que dos casas de estudios superiores nacionales se encuentran dentro de las mejores del mundo dentro de 1498 instituciones que fueron evaluadas. Más detalle sobre este informe en la siguiente nota.

¿CUÁLES SON LAS DOS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS EN EL MUNDO?

El QS World University Rankings anunció que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es considerada como la mejor universidad en el país ubicándose en la posición 359, ya que resaltan su compromiso con la excelencia académica y la investigación de alto nivel. La otra institución que aparece en el listado de este estudio es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) colocándose entre los puestos 901 - 950. Es importante mencionar que el QS World University Rankings se basó en los siguientes criterios: la reputación académica, la reputación entre empleadores, la proporción de estudiantes internacionales, entre otros.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANA SE ENCUENTRAN EN EL QS RANKING?

A continuación, te presentamos el listado que presentó el QS World University Rankings, donde aparecen varias universidades peruanas:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 359

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) (901 - 950)

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) (1001 - 1200)

Universidad de Lima (1001 - 1200)

Universidad del Pacífico (1001 - 1200)

Universidad Nacional Agraria la Molina (1201 - 1400)

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) (1201 - 1400)

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (1201 - 1400)

Universidad de Piura (1201 - 1400)

Universidad San Ignacio de Loyola (+1401).

¿CUÁLES SON LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, SEGÚN EL RANKING QS?

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

Universidad Imperial de Londres

Universidad de Oxford

Universidad de Harvard

Universidad de Cambridge

Universidad de Stanford

Universidad Pública de Zúrich

Universidad Nacional de Singapur (NUS)

¿QUÉ UNIVERSIDAD PERUANA ES MEJOR PARA APRENDER INGENIERÍA, SEGÚN EL RANKING QS?

El ranking QS World University mencionó a la mejor institución educativa superior del país para estudiar Ingeniería a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) debido a la reputación de la universidad, ya sea académica como de los trabajadores, las cuales se obtienen mediante encuestas de percepción.

“A la hora de elegir una universidad, hay muchas cosas que tener en cuenta. Al elegir la PUCP, puedes estar seguro de que has tomado una decisión de la que no te arrepentirás. La PUCP es una institución educativa altamente valorada en el Perú. No solo reúne a los estudiantes más calificados del Perú, sino que también cuenta con un gran contingente de estudiantes internacionales que vienen de todas partes del mundo para enriquecer su experiencia educativa y cultural”, menciona el famoso ranking.

“Los docentes de la PUCP se encuentran entre los mejores del país, lo que asegura una experiencia educativa única. Vivir y experimentar la vida universitaria en un ambiente distinto al que estás acostumbrado definitivamente será una experiencia de aprendizaje y la PUCP es un gran lugar para lograr esa experiencia”, agrega.