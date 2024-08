La reciente medalla de Stefano Peschiera en París 2024 ha generado una ola de elogios en todo el país, pero no todos comparten el entusiasmo. Leao Butrón, ex deportista y figura polémica, lanzó una crítica directa hacia quienes celebran este logro. ¿Qué es lo que dijo el ex arquero? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE LEAO BUTRON A LOS QUE ELOGIAN LA MEDALLA DE STEFANO PESCHIERA EN PARÍS 2024?

Leao Butrón criticó duramente a las instituciones y medios de comunicación que elogiaron la medalla de bronce obtenida por Stefano Peschiera en los Juegos Olímpicos de París 2024. El exarquero señaló que muchos de estos actores solo aparecieron para felicitar al deportista después de su éxito, sin haber seguido ni apoyado su proceso de preparación. En su publicación, Butrón expresó su vergüenza ante lo que considera un intento de “subirse al coche” por parte de estas entidades y medios, a quienes acusó de vender humo y aparentar un apoyo que no fue real durante el camino al logro olímpico de Peschiera.

Butrón, conocido por su franqueza en redes sociales, hizo un llamado a estas instituciones a ser más genuinas y a no mostrarse orgullosas únicamente cuando los resultados son favorables. Para él, las felicitaciones post-victoria carecen de valor si no están respaldadas por un apoyo constante durante el proceso. Esta postura crítica busca resaltar la importancia del respaldo sostenido a los deportistas, más allá de los momentos de gloria.

La reacción de Butrón también se enmarca en un contexto más amplio de su crítica hacia la hipocresía en el ámbito deportivo y social en el Perú, donde considera que los éxitos son aprovechados por entidades que no estuvieron presentes en los momentos difíciles de los atletas.

¿QUÉ PAÍS PREMIA CON CASI 800 MIL DÓLARES A SUS DEPORTISTAS QUE GANAN UNA MEDALLA DE ORO?

La nación que ofrece una alta recompensa a sus ganadores de medalla de oro en los Juegos Olímpicos es Hong Kong, que compite independientemente de China y este 2024 ofrece $768,000 por una presea dorada. Una enorme recompensa teniendo en cuenta que sus deportistas tan solo lo han conseguido en dos ocasiones durante sus 17 participaciones en los Juegos de Verano.

También es importante mencionar que este país brinda premios significativos para otros puestos, como 100.000 dólares a aquellos atletas que terminen en cuarto lugar, y casi 50.000 dólares para quienes finalicen entre la quinta y octava posición, según informa el diario La República.

Ofrecer estos cuantiosos incentivos económicos no solo es un símbolo de motivación, sino que también destaca el compromiso de una nación con el desarrollo del deporte y reconoce el esfuerzo de sus deportistas.

¿QUÉ PAÍSES PAGAN A SUS ATLETAS POR LLEVARSE UNA MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

Con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024, el medio Forbes contactó a los países que participarán en la competencia internacional para conocer si ofrecerán alguna compensación a sus deportistas. Así, descubrieron que entre los más de 200 países presentes en esta edición del torneo, solo 33 otorgarán premios en efectivo a los contendientes que consigan ganar una medalla. Entre ellos, solo 15 darán una compensación que sobrepasa los $100,000 para todos aquellos atletas que alcancen el podio en sus respectivas disciplinas, los cuales son los siguientes:

Hong Kong | $768,000

Israel | $275,000

Serbia | $218,000

Malasia | $214,000

Italia | $196,000

Lituania | $182,000

Moldavia | $171,000

Letonia | $155,000

Hungría | $154,000

Bulgaria | $139,000

Ucrania | $125,000

Kosovo | $120,000

Estonia | $109,000

República Checa | $103,000

España | $102,000

¿CUÁNTAS MEDALLAS HA OBTENIDO PERÚ EN LA HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, la delegación peruana solo ha logrado un total de cuatro medallas, tres de ellas obtenidas en la disciplina de tiro y una en la de voleibol femenino.

La primera presea que consiguió Perú fue dorada y fue gracias a Edwin Vásquez en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, marcando un importante hito en la historia olímpica del deporte peruano. Posteriormente, nuestro país empezaría a ganar medallas de plata, empezando con Francisco Boza, quien se destacó en la categoría de tiro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Años más tarde, la selección peruana de vóley femenino brillaría por cuenta propia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde también obtendría una medalla de plata. Finalmente, Juan Giha sumó otra medalla de plata para nuestro país en la disciplina de tiro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

De esta manera, Perú ocupa actualmente el puesto 86 en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos. El desempeño peruano se destaca por encima de naciones como Paraguay, que ha conseguido solo una medalla de plata, y Bolivia, que aún no ha logrado obtener alguna presea olímpica, según informa el diario La República.