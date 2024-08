Con el objetivo puesto en que el sistema universitario en Perú sea más ordenado, y poder desarrollar una mayor orientación hacia la mejora continua, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) inició hace 9 años el procedimiento obligatorio que busca otorgar el denominado licenciamiento institucional a nivel nacional. Dicho proceso ha permitido la evaluación de casi 150 casas de estudios públicas y privadas durante dicho periodo, pero casi el 50% no ha llegado a cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas, iniciando así los respectivos procesos ordenados de cese de actividades. Conoce cuáles son las 5 que oficialmente dejaron de operar y funcionar administrativamente tras recibir respuesta negativa por parte de la SUNEDU.

SUNEDU: ¿CUÁLES SON LAS 5 UNIVERSIDADES PERUANAS QUE NO CUMPLIERON CON LAS CBC Y LITERALMENTE HAN DESAPARECIDO POR LICENCIA DENEGADA?

En el marco de la elaboración del modelo de licenciamiento, y su implementación en el sistema universitario peruano a cargo de la SUNEDU que data de noviembre de 2015, dicha habilitación para ofrecer el servicio educativo superior en Perú se define como el procedimiento obligatorio que tiene como objetivo verificar que las universidades cumplan con las CBC y puedan recibir la autorización para operar oficialmente, sin embargo hoy 5 reconocidas casas de estudio forman parte del grupo con consentimiento denegado.

Al respecto, resulta preciso indicar que de acuerdo a información actualizada, el mencionado proceso ha contado hasta el 18 de julio de 2024 con un total de 45 Instituciones de Educación Superior (IES) y 2 escuelas de posgrado sin haber recibido el otorgamiento de la acreditación que les permite cumplir con el conjunto de estándares mínimos, según el listado compartido por el organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

Te compartimos los nombres de las 5 universidades peruanas más destacadas y reconocidas que hasta hoy junto a otras 43 la SUNEDU les ha denegado el licenciamiento para operar administrativa y académicamente en Perú tras incumplir con cada una de las CBC:

Universidad Científica del Perú (UCP) / Iquitos

(UCP) / Iquitos Universidad Privada Telesup / Santa Beatriz, Cercado de Lima

/ Santa Beatriz, Cercado de Lima Universidad Privada Juan Pablo II (UPJPII) / Ate Vitarte, Lima

(UPJPII) / Ate Vitarte, Lima Universidad Alas Peruanas (UAP) / Santiago de Surco, Lima

(UAP) / Santiago de Surco, Lima Universidad Privada de Pucallpa (UPP)

Cabe resaltar, que así como figuran casas de estudios con licenciamiento denegado, existe el mayor porcentaje de las 141 universidades participantes en el procedimiento obligatorio llevado a cabo por la SUNEDU desde el 2015 que si fueron admitidas y cumplieron con las CBC basadas en la existencia de objetivos académicos, infraestructura y equipamiento adecuados, mecanismos de inserción laboral, entre otras.

LAS PRINCIPALES CBC INCUMPLIDAS POR LA UCP, TELESUP, UPJPII, UAP Y UPP SEGÚN SUNEDU

UCP

- Se presentaron inconsistencias en la asignación del presupuesto para la planificación y la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa, lo que no garantiza que se realicen las actividades ni el desarrollo de la gestión de la calidad que permitan la mejora y la continuidad del funcionamiento de la dirección.

- La UCP no otorga certeza sobre la situación de sus estudiantes ya que durante la evaluación presentó cuatro versiones sobre el número total de estudiantes matriculados, presentando diferencias en el total de matriculados correspondiente al período 2015-2019.

- No asegura la disponibilidad y sostenibilidad del servicio psicopedagógico y deportivo, pues el personal con el que cuenta no asegura que se brinde ambos servicios de forma continua y estén disponibles para todos los estudiantes.

- Fecha declarada por la universidad para el cese definitivo: 16/08/25

Fuente: SUNEDU

TELESUP

- Las limitaciones de su propuesta educativa se reflejan también en que no cuenta con información exacta respecto a la cantidad de horas lectivas, créditos, y tipo de estudio de los cursos y carreras ofrecidas.

- No pudo acreditar que algunas de sus instalaciones cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

- En el caso de su local de La Victoria (que recibe alrededor de 7000 estudiantes), la infraestructura no está debidamente preparada para brindar servicios educativos.

- Sus protocolos de seguridad no han identificado los riesgos asociados a los procesos especializados que llevan a cabo en laboratorios y talleres.

- No cuenta con un sistema adecuado de gestión de residuos sólidos y líquidos peligrosos en sus locales de Ancón, Chosica y San Juan de Lurigancho, establecimientos donde se ofrece la carrera de medicina.

- Telesup no pudo demostrar la disponibilidad de los servicios complementarios para los estudiantes de forma permanente y con personal idóneo.

- Fecha declarada por la universidad para el cese definitivo: 04/09/24

Fuente: SUNEDU

UPJPII

- No cuenta con instrumentos de planificación que permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

- Tampoco evidenció una gestión de la calidad consistente que garantice la mejora continua.

- El repositorio de la UPJPII no contiene toda su producción académica y de investigación, tales como los proyectos realizados por sus docentes, y tesis y/o trabajos de suficiencia profesional de todas las escuelas profesionales ofrecidas.

- No cuenta con procedimientos ni parámetros para identificar posibles afectaciones a los derechos de autor en su producción académica y de investigación.

Fuente: SUNEDU

UAP

- Sus instalaciones no cuentan con estándares mínimos de seguridad tales como señalética, equipamiento, zonas seguras de evacuación, distribuciones de mobiliario, entre otras falencias, incumpliendo así su propia normativa.

- La UAP no garantizó la disponibilidad del derecho de uso sobre el local de la filial Ica, al no contar con un contrato de alquiler con una duración mínima de 5 años y no presentar evidencia de su inscripción en los registros públicos.

- No garantizó la prestación continua (durante todo el horario de clases) del servicio de salud en todos sus locales.

- También se constató que dos locales conducentes a grado académico no contaban con tópico.

- Fecha declarada por la universidad para el cese definitivo: 22/03/25

Fuente: SUNEDU

UPP

- Debilidades en los indicadores relacionados con la investigación.

- A pesar de definirse en su propio estatuto como “una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia”, la UPP no demostró que existiera un procedimiento para adjudicar fondos para proyectos de investigación de docentes.

- La UPP tampoco presentó evidencia de la realización de concursos para proyectos de investigación ni estableció medidas ni sanciones claras frente al incumplimiento de sus reglamentos de investigación, entre otras falencias.

- Se encontró que el 47% de los documentos de investigación realizados por docentes y estudiantes de la UPP tienen posibles vulneraciones a la propiedad intelectual.

- Fecha declarada por la universidad para el cese definitivo: 02/03/25

Fuente: SUNEDU

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUNEDU, CUÁNTO DURA EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y CUÁLES SON LAS CBC?

La SUNEDU diseñó e implementó en 2020 un mecanismo dirigido para nuevos proyectos universitarios y universidades con licencia denegada 3 años atrás para buscar insertarlos a un sistema de educación superior de calidad tal y como ocurrió con las más de 90 instituciones habilitadas para operar durante la primera etapa del licenciamiento institucional.

De acuerdo a información compartida por organismo estatal adscrito al Minedu, el plazo de evaluación considerada en base a las CBC y sus componentes asciende a los 120 días hábiles, y conlleva un procedimiento virtual comprendido en las siguientes etapas:

Evaluación Integral

- Revisión documental y verificación presencial y/o remota

Etapa Resolutiva

- Emisión de la Resolución del Consejo Directivo

Con respecto a las CBC que debe cumplir cada universidad peruana evaluada por la SUNEDU, resulta preciso destacar algunos de los criterios considerados para tal efecto, y entre los cuales resalta la “existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio”, “infraestructura y equipamiento adecuados”, “oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento”, “mecanismos de inserción laboral”, entre otros.