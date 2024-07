Debido a las controversias alrededor de Christian Cueva es imposible que se le mencione constantemente. Incluso a personalidades que no se encuentran envueltas en las polémicas, pero que tuvieron algún vínculo con el futbolista en el pasado. Esto le sucedió a Laura Spoya, quien fue consultada sobre el popular ‘Aladino’ en una reciente entrevista. Sin embargo, antes que incomodarse, la ex Miss Perú no dudó en hablar a respecto e incluso contar cómo fue su primer encuentro con él. Así como dar sus opiniones sobre los jugadores de fútbol en general.

¿Cómo fue el encuentro de Laura Spoya y Christian Cueva?

La ex Miss Perú fue una de las más recientes invitadas al podcast ‘Rondón Tolón’ de Ricardo Rondón. Aquí habló sin problemas sobre su vida y su carrera. En un momento incluso llegó a hablar de sus inicios, de la época en a que era conductora para el canal de deportes ‘CMD’. Laura Spoya comentó al respecto que durante ese tiempo no se sentía en su zona de confort, pero ingresó ahí debido a los estudios en Comunicaciones que estaba realizando en ese entonces.

Es así que el entrevistador aprovechó para preguntarle si en algún momento algún futbolista se le había insinuado, a lo que ella respondió que, efectivamente, varios lo habían hecho. Aunque, eso sí, no mencionó ningún nombre, afirmando simplemente que “eso no se dice”. Entonces, Rondón no tuvo mejor idea que traer al controversial ‘Aladino’ a la conversación y, para la sorpresa de todos, antes que incomodarse o evadir la pregunta, la ex Miss Perú se animó a contar una anécdota.

Sucede que en ese entonces Spoya y Cueva sí tuvieron un encuentro. Se trató de uno meramente laboral en el que ella debía entrevistarlo. Laura aclaró que el futbolista fue muy amable con ella en todo momento y que no la trató con otras intenciones.

“Pero fíjate que a Cuevita lo entrevisté cuando conducía CMD, muy amablemente quise hacer como un podcast, un canal de YouTube cuando hablaba de deportes. Fue uno de mis entrevistados cuando era bien chibola. Amablemente, la verdad, porque sí me recibió y todo ‘con mucho gusto te hago la entrevista, entonces muchas gracias’”, dijo.

¿Cuál es la opinión de Laura Spoya sobre los futbolistas peruanos?

Al conocer su experiencia con Cueva, Rondón continuó mencionando a futbolistas peruanos para ver si Laura Spoya se había sentido atraída a alguno de ellos. Le preguntó por Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Ella, aunque rescató detalles de cada uno de ellos, terminó rechazando a todos, pues, al parecer, los futbolistas no son de su tipo.

“Los futbolistas son deportistas. Entonces, se cuidan demasiado, cuidan su alimentación, deberían cuidar su imagen. Entonces, no salen, no se ‘desbandan’ y a mí me gusta la gente que se ‘desbanda’”, acotó. “No puedo estar con alguien que sea tan disciplinado porque no combinaría con mi estilo de vida”.