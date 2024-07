Miraflores, el vibrante corazón turístico de Lima, está a punto de experimentar un auge sin precedentes gracias a tres ambiciosas obras que prometen transformar su paisaje urbano y atraer a más visitantes que nunca. ¿Cuáles son estos proyectos? Descubre los detalles en la siguiente nota que presentamos a continuación.

CUÁLES SON LAS TRES OBRAS QUE HARÁN QUE MIRAFLORES SIGA CRECIENDO EN EL SECTOR TURISMO

Miraflores está en camino de fortalecer su atractivo turístico con tres importantes obras que se pondrán en marcha pronto. El próximo Teleférico, que conectará con las playas de Miraflores, promete ser un nuevo atractivo que no solo atraerá a más turistas nacionales y extranjeros, sino que también incentivará a que los visitantes prolonguen su estadía en el distrito.

Asimismo, la construcción de un puente peatonal que unirá Miraflores con Barranco facilitará el acceso entre estos dos distritos populares, aumentando el flujo de turistas y mejorando la conectividad.

Adicionalmente, se ha anunciado la construcción de un nuevo centro de convenciones, una obra que responde a la necesidad de mayores espacios para el turismo de reuniones en Miraflores y Lima. Este centro permitirá atraer eventos y conferencias, incrementando así la cantidad de visitantes y generando un impacto positivo en la economía local.

Fredy Gamarra, gerente general de Ahora Perú, destaca que estas iniciativas no solo aumentarán el número de turistas, sino que también contribuirán significativamente a las divisas del distrito, posicionando a Miraflores como un destino turístico clave en Perú.

¿CUÁL ES EL DISTRITO MÁS RICO DEL PERÚ QUE SUPERA A MIRAFLORES Y LA MOLINA?

Según datos recopilados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), se ha revelado que el distrito más rico del Perú que supera a Miraflores y La Molina es San Marcos, una localidad ubicada en la provincia de Huari, departamento de Áncash. Este lugar cuenta con 2.980 metros sobre el nivel del mar y tiene aproximadamente de 5.000 habitantes, los cuales en su mayoría son comunidades quechuahablantes, según informa el diario La República.

La economía de San Marcos se basa principalmente en la agricultura, con cultivos como la papa, el maíz y la cebada como principales actividades. Además, la ganadería, especialmente la cría de ovinos y bovinos, también juega un papel importante en la economía del distrito.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS DE SAN MARCOS?

San Marcos, el distrito más rico del Perú, es un lugar ideal para el trekking y actividades al aire libre debido a las montañas y senderos que le rodean, los cuales son atractivos naturales que reflejan la geografía típica de la cordillera de los Andes. Su elevación del lugar provoca un clima que va desde templado a frío, con una temporada de lluvias intensa de diciembre a marzo y condiciones más secas durante el resto del año.

¿POR QUÉ SAN MARCOS ES CONSIDERADO EL DISTRITO MÁS RICO DEL PERÚ?

Según la información extraída de Comex, San Marcos es la localidad más acaudalada del Perú debido a la cantidad de dinero que recibió por concepto de canon y los regionales en base al total de rentas y entradas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los bienes mineros. Además, en el año 2023, obtuvo una suma considerable de aproximadamente 690 millones de soles destinados a proyectos de inversión.

A pesar de su economía, el distrito enfrenta brechas sociales que a nivel nacional lo ha posicionado como uno de los peores lugares con peor ejecución. En promedio, 3.000 viviendas no cuentan con red de desagüe, el 99% de las pistas no se encuentran pavimentadas y faltan construir 10 colegios para cumplir con la brecha educativa. Además, según el informe de Comex, el 15% de los niños tiene desnutrición crónica y el 82% de la superficie agrícola no cuenta con sistema de riego.

¿CUÁL ES EL DISTRITO MÁS BARATO Y EL MÁS CARO PARA COMPRAR UN DEPARTAMENTO?

San Martín de Porres se erige como el distrito más económico para adquirir un departamento en Lima. Con un costo promedio de S/3 mil 160 por metro cuadrado, ofrece una alternativa asequible para aquellos que buscan opciones de vivienda dentro de la capital peruana. A pesar de estar ubicado en la zona norte de la ciudad, San Martín de Porres cuenta con una variedad de servicios y accesibilidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes valoran la relación entre precio y ubicación.

Por otro lado, Barranco se posiciona como el distrito más costoso para comprar un departamento en Lima. Con un precio promedio de S/9 mil 407 por metro cuadrado, este distrito se destaca por su atractivo cultural, su ambiente bohemio y su proximidad al mar, lo que lo convierte en una de las zonas residenciales más exclusivas y codiciadas de la capital peruana. Este alto costo de la vivienda en Barranco refleja su estatus como un destino deseado para aquellos que buscan lujo y estilo de vida cosmopolita en Lima.