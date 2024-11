La selección peruana se juega un duelo trascendental este viernes ante Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias. El equipo de Jorge Fossati sabe que solo le sirve el triunfo para alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. En este contexto, André Carrillo es uno de los futbolistas que no estará presente tras no ser convocado por el técnico uruguayo. Sin embargo, esto no evitó que la popular ‘Culebra’ se refiriera a la Bicolor.

André Carillo tras no ser convocado a la selección peruana: “Temas personales”

“He estado acompañando a la Selección como siempre, me hubiese gustado estar presente apoyando, pero es parte del fútbol y de las decisiones del entrenador. Sabemos que no estamos en una situación fácil, pero somos conscientes que trabajando y estando unidos, respetando la idea del entrenador, vamos a conseguir los resultados”, empezó diciendo Carrillo en el programa ‘Carne Propia’.

Luego, el extremo contó que, pese a que no fue llamado, mantiene una buena relación con Fossati. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club, para cuando me toque estar, llegar al ciento por ciento”.

Carrillo también fue consultado por la polémica frase que dijo hace un tiempo atrás, en la que hizo referencia a cómo le habría contestado a Ricardo Gareca cuando el argentino era técnico de Perú. “Jamás en la vida le voy a decir eso al entrenador (que busque su extremo en Ayacucho o Huancayo), era parte del vacilón, respeto a todos los equipos. Recibo varios mensajes, pero no fue con mala intención sino fue parte de reirnos, no fue ofensivo. La gente piensa que soy agrandado, pero quien me conoce sabe que es lo contrario”.

André Carrillo reveló la advertencia que le hizo Ricardo Gareca antes de irse a jugar a Arabia Saudita

“El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo ‘ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije ‘ya profe, convoque a otro”, contó hace varios meses atrás entre risas Carrillo en el programa ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahí”, agregó el actual futbolista de Corinthians del fútbol brasileño.

Cómo se jugará la fecha 11 de Eliminatorias 2026

Jueves 14 de noviembre

- Venezuela vs Brasil (16:00 horas / estadio Monumental de Maturín / Movistar Deportes: canal 3 y 703 en HD)

- Paraguay vs Argentina (18:30 horas / estadio Defensores del Chaco / Movistar Deportes: canal 3 y 703 en HD)

- Ecuador vs Bolivia (19:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1: canal 514 y 801 en HD)

Viernes 15 de noviembre

- Uruguay vs Colombia (19:00 horas / estadio Centenario / Movistar Eventos 1: canal 514 y 801 en HD)

- Perú vs Chile (20:39 horas / estadio Monumental / America TV, Movistar Deportes, ATV)