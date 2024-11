En el año 2022, el futbolista de Alianza Lima, Hernán Barcos, reveló que antes de fichar por el equipo blanquiazul, existió la posibilidad de unirse a Universitario de Deportes, pero aquella situación nunca llegó a concretarse debido a que el entrenador de la “U” de aquel entonces, Ángel Comizzo, había rechazado su llegada. Dos años después de la declaración del ‘Pirata’, el DT argentino rompió su silencio y confirmó aquel hecho, brindando la razón por la que tomó su decisión de oponerse al fichaje del delantero.

¿POR QUÉ ÁNGEL COMIZZO SE OPUSO A LA LLEGADA DE HERNÁN BARCOS A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En diálogo con el periodista Sebas Del Solar para el programa digital “Entre Ceja y Ceja”, Ángel Comizzo fue consultado por si rechazó el fichaje de Hernán Barcos, lo cual respondió tranquilamente que sí fue un episodio que ocurrió de verdad.

Comizzo atribuyó su oposición al fichaje de Barcos a un análisis estrictamente deportivo. Teniendo en cuenta que el jugador luego llegó a Alianza Lima y aportó muchos goles a dicho club, reconoció que su negativa fue un error. “Una cuestión puramente técnica. No siempre acertamos”, sostuvo.

¿QUÉ HABÍA DICHO HERNÁN BARCOS SOBRE SU POSIBLE LLEGADA A UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Después de su paso por Atlético Nacional de Colombia, Hernán Barcos probó suerte en el fútbol de Bangladesh en 2020. Tras su primer partido, donde anotó 4 goles, viajó a Brasil para disfrutar de unos días libres, pero luego se quedó varado ahí debido a la llegada de la pandemia. La imposibilidad de regresar a su club y la postergación de su torneo lo llevaron a rescindir su contrato. De esta manera, estuvo mucho tiempo sin jugar, hasta que llegó el 2021, cuando empezó a sonar en el fútbol peruano.

En entrevista con Jesús Alzamora en el año 2022, Hernán Barcos reveló que, antes de llegar a Alianza Lima, hubo un sondeo de Universitario de Deportes para ficharlo, pero que esta situación nunca procedió positivamente debido a que Ángel Comizzo consideraba que no estaba en buena forma.

“Primero hubo un sondeo de la ‘U’, después vino Alianza Lima. (Ángel) Comizzo dijo que hace mucho tiempo no jugaba y tenía una edad avanzada, son cosas que pasan, hacía un año que no jugaba y eso hizo a Comizzo pensar”, contó el delantero argentino.

Posteriormente, el delantero explicó por qué decidió aceptar la propuesta de Alianza Lima, cuando aún no se sabía que disputaría la liga de la Primera División del fútbol peruano.

“Tenía la propuesta de Alianza y algunas más y yo nunca había jugado Segunda División, hablamos con mi esposa y le dije que era un desafío, volver a un club como Alianza a Primera. Mi esposa me dijo ‘vamos a Lima’ y lo decidimos. Hablé con Carlos (Bustos), me dijo que no había mucha plata pero yo le dije que quería jugar. Hablé con José Bellina y, en una semana, resolvimos todo”, relató.

¿CÓMO HA SIDO EL PASO DE HERNÁN BARCOS EN EL FÚTBOL PERUANO?

Desde su llegada a Alianza Lima, Hernán Barcos se convirtió en una pieza fundamental en el ataque blanquiazul. Sus goles y asistencias han sido clave para los triunfos del equipo. Hasta el momento, acumula 62 goles y dos títulos nacionales con los ‘íntimos’.