Universitario se proclamó bicampeón del fútbol peruano el último domingo, luego de igualar sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas. En este gran logro obtenido por los cremas, sin duda, uno de los grandes artífices ha sido Fabián Bustos, técnico de la ‘U’. A propósito de ello, el estratega protagonizó un momento bastante divertido junto a su hermano, Carlos, quien sacó campeón a Alianza Lima en 2021.

Carlos Bustos le dijo a su hermano Fabián que Alianza Lima era más grande que Universitario: ¿cómo reaccionó el técnico merengue?

En medio de un enlace telefónico, ambos hermanos pudieron conversar a través de la señal de RPP en el programa ‘Fútbol como cancha’. En medio de este ameno diálogo, Fabián, quien se encontraba en el estudio, le recordó a su hermano diferentes anécdotas que vivieron de niños y en su época de futbolistas.

Sin embargo, antes de despedirse, Carlos le dedicó una frase bastante pícara a su hermano. “Primero, y seguro Fabián piensa lo mismo, tenemos un agradecimiento especial con Perú, a todo el país, porque uno es extranjero y le abren las puertas de la mejor manera, lo atienden muy bien. Hemos tenido la fortuna de estar en los dos equipos más grande del país, a pesar que el otro club (Alianza Lima) es más grande, un poco nomás, pero es más grande. Solo felicitarlo, Universitario tiene un gran profesional con todas las letras”, comentó el extécnico aliancista.

Fabián Bustos lideró a Universitario en la temporada 2024 y logró el bicampeonato. (Crédito: Lenin Tadeo). / LENIN TADEO

Asimismo, Carlos Bustos agregó: “Su cuerpo técnico también está muy preparado y trabaja de la mejor manera. Espero que se disfruten mutuamente. La gente es muy fanática y te hacen sentir lo que sienten por la institución. Cuando salió la posibilidad de ir le dije que iba a ir a un equipo muy importante, que venía de ser campeón, no era fácil por el centenario. Los momentos buenos en el fútbol no son tantos, es importante vivirlo de la mejor manera”.

Carlos Bustos dirigió a Alianza Lima entre el 2021 y el 2022. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)