Christian Ramos fue el más reciente invitado de “Enfocados”, programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde compartió los momentos más destacados de su carrera, incluyendo sus experiencias con la selección peruana y con diversos clubes. En esta línea, recordó su breve paso por Universitario de Deportes en 2019, destacando el trato que recibió por parte la hinchada crema. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN RAMOS SOBRE SU PASO POR UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

El experimentado defensor llegó a Universitario de Deportes en la segunda mitad de la temporada 2019 para disputar el Torneo Clausura de dicho año. Considerando que tuvo un pasado en Sporting Cristal y Alianza Lima, surgió el interés en el progama “Enfocados” por saber cómo fue tratado en el club crema, a lo que Christian Ramos respondió que no hubo inconvenientes. “La ‘U’ bien, la hinchada bien. No se incomodó para nada. (Me trataron) Bien”, sostuvo.

Como se recuerda, en aquella época ‘la Sombra’ fue un fichaje que generó gran expectativa entre lo seguidores merengues debido a su trayectoria en la Selección Peruana y su experiencia en el fútbol internacional. Sin embargo, su estadía en el club fue relativamente corta, jugando un total de 13 partidos. A pesar de ser titular en varios de ellos, no logró consolidarse del todo en el equipo y no pudo aportar los resultados esperados.

Al finalizar la temporada 2019, el defensor decidió no renovar su contrato con Universitario y fichó por el club César Vallejo. Los motivos exactos de su salida no se conocieron públicamente, pero se especuló que podrían haber sido diferencias con el cuerpo técnico o una mejor oferta económica por parte de otro equipo.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN RAMOS SOBRE ALDO CORZO?

Rememorando su aventura en Universitario de Deportes, Christian Ramos recordó que pasó tiempo con Aldo Corzo, a quien calificó con humor como un “payaso”, debido a su estilo de juego, que es caracterizado por ser aguerrido con la pelota. “Corzo, ya basta. Ya estamos grande para eso”, comentó entre risas en ‘Enfocados’,.

Sin embargo, Ramos, junto a sus entrevistadores, sostuvo que Corzo es un jugador muy amado por la hinchada crema, una característica que se lo ha ganado tras mucho sufrimiento. “Esos jugadores siempre tienes que tenerlos en tu equipo”, sostuvo la ‘Foquita’.

¿EN QUÉ EQUIPOS JUGÓ CHRISTIAN RAMOS?

Durante su carrera, el experimentado defensor central llegó a vestir la camiseta de más de 8 equipos tanto en Perú como en el extranjero.

En nuestro país, además de Universitario de Deportes, jugó para Sporting Cristal, Universidad San Martín, Alianza Lima, Juan Aurich, FBC Melgar, Universidad César Vallejo, Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Por otro lado, en el exterior llegó a vestir las indumentarias de Gimnasia y Esgrima de Argentina, Emelec de Ecuador, Tiburones Rojos de México y Al-Nassr de Arabia Saudita.

También es importante mencionar que llegó a jugar por la Selección Peruana, donde disputó un total de 88 partidos y anotó 3 goles.

¿CUÁL ES EL VALOR DE CHRISTIAN RAMOS?

Según informa la plataforma Transfermarkt, el valor actual de Christian Ramos es de 100.000 euros. Su mayor cotización lo logró en 2017, cuando jugaba en Emelec y valía 800 mil euros.