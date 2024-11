Desde hace un buen tiempo, se ha vuelto una costumbre muy común en el mundo del fútbol otorgar diversos apodos a personajes, estadios o simplemente a instituciones. En ese sentido, en el marco del inicio de la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección peruana no está exenta de esta práctica, ya que la prensa de su próximo rival, la selección de Chile, ha comenzado a llamar a la Bicolor con un peculiar apelativo, despertando la curiosidad de más de uno a pocas horas de disputarse un nuevo ‘Clásico del Pacífico’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ APODO RECIBE LA SELECCIÓN PERUANA EN CHILE?

Los medios de comunicación internacionales, sobre todo la prensa chilena y, en ocasiones, la ecuatoriana, suelen referirse a la selección peruana como “selección del Rímac”, “escuadra del Rímac” o simplemente “los del Rímac”. De este modo, Perú recibe un apodo vinculado al río Rímac. Estos sobrenombres no solo se aplican a la selección absoluta, sino también a las divisiones menores y, en algunos casos, al equipo nacional de rugby.

De acuerdo informa La República, Lima ha sido históricamente la ciudad asociada al Estadio Nacional, el complejo deportivo donde la selección peruana suele jugar sus partidos oficiales como local. Dada la importancia de la capital peruana, uno de sus elementos más representativos es el río Rímac, que es lo que la prensa extranjera destaca al referirse a Perú. Entre los otros apelativos que recibe la selección está: “los incaicos”, “el equipos de todos” y “Blanquirroja”.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS. CHILE?

Por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección peruana recibirá este viernes 15 de noviembre a Chile. Este nuevo ‘Clásico del Pacífico’ se llevará a cabo a partir de las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Monumental, ubicado en Ate, Lima. El equipo de Jorge Fossati necesita la victoria para poder seguir escalando en la tabla de posiciones, pues se encuentra en la novena posición con 6 puntos, mientras que los sureños están últimos con 5 unidades.

¿QUIÉNES FUERON CONVOCADOS A LA SELECCIÓN PERUANA?

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas : Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United) y Erick Noriega (Alianza Lima).

: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United) y Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas : Luis Advíncula (Boca Juniors), Andy Polo (Universitario de Deportes), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Miguel Trauco (Criciúma), Jorge Murrugarra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM).

: Luis Advíncula (Boca Juniors), Andy Polo (Universitario de Deportes), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Miguel Trauco (Criciúma), Jorge Murrugarra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM). Delanteros: Paolo Guerrero (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), José Rivera (Universitario de Deportes), Bryan Reyna (Belgrano) y Luis Ramos (Cusco FC).

¿QUÉ DIJO DIEGO REBAGLIATI SOBRE CARLOS ZAMBRANO PREVIO AL JUEGO ANTE ARGENTINA POR ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

La selección peruana visitará a Argentina en el siempre complicado Estadio La Bombonera el próximo 19 de noviembre por la fecha 12 de las Clasificatorias. A pesar de que el equipo de Jorge Fossati no atraviesa un buen momento futbolístico, ya que se ubica en la novena posición con 6 puntos, tendrá que afrontar un gran reto al enfrentar a la albiceleste frente a miles de hinchas. Ante ello, Diego Rebagliati, a través del programa “Al Ángulo”, sostuvo que Carlos Zambrano, jugador indiscutible en el once del uruguayo, no debe integrar la alineación oficial para evitar obtener otra tarjeta amarilla o ser expulsado, y así ser cuidado para disputar los partidos de marzo cuando la Blanquirroja juegue contra Bolivia y Venezuela.

“Lo más probable es que perdamos en Buenos Aires, y no es un derrotismo, es un dato de realidad, no perdamos jugadores. No empecemos a perder el partido de Bolivia o Venezuela que es en marzo. Perú tendría que jugar ante Chile y con Argentina pensando en los partidos con Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, yo no me animaría a ponerlo a Carlos Zambrano en Buenos Aires porque ya tiene amarilla, prefiero asegurarme y no lo pondría, encima como juega Zambrano está siempre expuesto a la amarilla. Con todo nuestro mejor equipo, la realidad de la selección hoy es lo más probable que perdamos con Argentina, y para mí lo que no puede pasar es que no dejen a cuatro suspendidos más para no jugar con Bolivia o Venezuela, ese tiene que ser el foco”, dijo el exgerente de Sporting Cristal.