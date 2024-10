Luego de varias fechas sin conocer la victoria, la selección peruana consiguió un agónico triunfo (1-0) ante Uruguay el pasado viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El equipo de Jorge Fossati pudo salir del fondo de la tabla de posiciones, sumando seis unidades en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sin embargo, un suceso no pasó desapercibo por los hinchas y la prensa deportiva, que captaron el preciso momento cuando Joao Grimaldo decidió no festejar el gol de Miguel Araujo en los minutos finales del partido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JOAO GRIMALDO NO FESTEJÓ EL GOL DE LA SELECCIÓN PERUANA ANTE URUGUAY?

Tras nueve fechas disputadas en estas Eliminatorias 2026, el gol de Miguel Araujo a los 88 minutos sirvió como un desahogo para todo un país debido a los malos resultados y jugadores lesionados durante estos meses. El Estadio Nacional, al igual que los jugadores que se encontraban en el banquillo de suplentes, vibraron y desbordaron de alegría por la anotación del defensa peruano, quien se acercó a sus compañeros para celebrar. Sin embargo, el jugador que no se inmutó, captado por las cámaras, fue Joao Grimaldo, quien decidió quedarse en su lugar.

Y es que, al parecer, la molestia radica en que el exjugador de Sporting Cristal no es considerado en el once de Fossati. “Esté adentro o fuera del campo siempre estaré apoyando a los once que estén. Son dos partidos difíciles y conseguimos un punto. Siempre hay un poco de incomodidad (por no tener minutos), uno quiere estar allí con ellos sufriendo y matando por la bicolor”, indicó a la prensa en la fecha doble pasada.

¿QUIÉN ES EL ‘SAN MARTINCITO DE PORRES’ QUE ESTUVO PRESENTE EN LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN PERUANA?

El personaje que interpreta a San Martín de Porres es José Alberto Mina Caicedo, un ciudadano colombiano que se encuentra viviendo en nuestro país desde hace dos años. El en último partido que disputó la selección peruana en el Estadio Nacional, estuvo presente vistiendo la túnica del ‘Santo de la escoba’, y muchos consideraron que hizo el ‘milagro’ para conseguir los primeros tres puntos en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026.

“Llevo dos años en Perú, todos me conocen porque vendo caramelos cerca al Estadio Nacional. Siempre trabajando honradamente. Soy un amigo más del Perú, y estoy para alentar a la selección y luchar para que podamos clasificar al Mundial 2026″, dijo para el diario Trome.

Joao Grimaldo no fue tomado en cuenta por Jorge Fossati para disputar el partido ante Uruguay.

Asimismo, el hombre nacido en Cali reveló que sus amistades peruanas, entre bromas, le decían que se parece a San Martín de Porres, un reconocido santo peruano. “Como soy morenito como Fraycito San Martín, pues me molestaban. Nunca me enojaba, al contrario. Es un santo maravilloso, y gracias a su bendición, hoy siento que puedo darle esa energía que necesita Perú”, comentó.

FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026

Fecha 10:

Uruguay vs. Ecuador – Octubre 2024

Colombia vs. Chile – Octubre 2024

Brasil vs. Perú – Octubre 2024

Paraguay vs. Venezuela – Octubre 2024

Argentina vs. Bolivia – Octubre 2024

Fecha 11:

Uruguay vs. Colombia – Noviembre 2024

Perú vs. Chile – Noviembre 2024

Venezuela vs. Brasil – Noviembre 2024

Paraguay vs. Argentina – Noviembre 2024

Ecuador vs. Bolivia – Noviembre 2024

Fecha 12:

Colombia vs. Ecuador – Noviembre 2024

Brasil vs. Uruguay – Noviembre 2024

Bolivia vs. Paraguay – Noviembre 2024

Argentina vs. Perú – Noviembre 2024

Chile vs. Venezuela – Noviembre 2024

Fecha 13:

Uruguay vs. Argentina – Marzo 2025

Perú vs. Bolivia – Marzo 2025

Brasil vs. Colombia – Marzo 2025

Paraguay vs. Chile – Marzo 2025

Ecuador vs. Venezuela – Marzo 2025

Fecha 14:

Colombia vs. Paraguay – Marzo 2025

Venezuela vs. Perú – Marzo 2025

Bolivia vs. Uruguay – Marzo 2025

Argentina vs. Brasil – Marzo 2025

Chile vs. Ecuador – Marzo 2025

Fecha 15:

Colombia vs. Perú – Junio 2025

Venezuela vs. Bolivia – Junio 2025

Paraguay vs. Uruguay – Junio 2025

Chile vs. Argentina – Junio 2025

Ecuador vs. Brasil – Junio 2025

Fecha 16:

Uruguay vs. Venezuela – Junio 2025

Perú vs. Ecuador – Junio 2025

Brasil vs. Paraguay – Junio 2025

Bolivia vs. Chile – Junio 2025

Argentina vs. Colombia – Junio 2025

Fecha 17:

Uruguay vs. Perú – Septiembre 2025

Colombia vs. Bolivia – Septiembre 2025

Brasil vs. Chile – Septiembre 2025

Paraguay vs. Ecuador – Septiembre 2025

Argentina vs. Venezuela – Septiembre 2025

Fecha 18: