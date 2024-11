En medio de la polémica por el debut de Christian Cueva en el mundo de la música, junto a su actual pareja, Pamela Franco, los medios de espectáculos y sus seguidores se han visto sorprendidos por esta decisión. Ambos se vienen presentando en diferentes programas de radio y plataformas en línea para hablar sobre su nuevo tema, “El cervecero”, y otros detalles más íntimos. Sin embargo, uno de los que no dudó en opinar sobre ‘Cuevita’ fue su compañero de la selección peruana, Carlos Zambrano, quien lo felicitó por esta nueva faceta, pero aprovechó para recomendarle lo mejor para su carrera futbolística. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ LE DIJO CARLOS ZAMBRANO A CHRISTIAN CUEVA TRAS DEBUTAR COMO CANTANTE?

Hace unos días, Christian Cueva debutó como cantante con el popular tema “El Cervecero”, sorprendiendo a más de uno y recibiendo diversas críticas en las redes sociales. A pesar de su nuevo romance con Pamela Franco, el futbolista ha demostrado que el canto es un arte que le llama la atención e incluso no descartó sacar una canción. Ante ello, el defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se refirió a la nueva faceta del futbolista, destacando que el popular ‘Aladino’ disfruta de cantar y tocar el piano, ya que lo ha visto hacerlo después de cada victoria de la selección peruana. Sin embargo, le instó a que se concentre en su carrera futbolística.

“Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno. Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, dijo para el diario Trome.

Carlos Zambrano felicitó a Christian Cueva por esta nueva faceta, pero le recomendó lo mejor para su carrera futbolística.

Por su parte, el defensa de la selección peruana se pronunció sobre el tema que ha lanzado junto a la cumbiambera y confesó que hasta el momento no ha logrado escucharlo, pero se entera de todo a través de las redes sociales. “No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero”, detalló a dicho medio.

¿QUÉ DIJO DIEGO REBAGLIATI SOBRE CARLOS ZAMBRANO PREVIO AL JUEGO ANTE ARGENTINA POR ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS?

La selección peruana visitará a Argentina en el siempre complicado Estadio La Bombonera el próximo 19 de noviembre por la fecha 12 de las Clasificatorias. A pesar de que el equipo de Jorge Fossati no atraviesa un buen momento futbolístico, ya que se ubica en la novena posición con 6 puntos, tendrá que afrontar un gran reto al enfrentar a la albiceleste frente a miles de hinchas. Ante ello, Diego Rebagliati, a través del programa “Al Ángulo”, sostuvo que Carlos Zambrano, jugador indiscutible en el once del uruguayo, no debe integrar la alineación oficial para evitar obtener otra tarjeta amarilla o ser expulsado, y así ser cuidado para disputar los partidos de marzo cuando la Blanquirroja juegue contra Bolivia y Venezuela.

🎙@Diegoreba22 sobre la no convocatoria de Marcos López: "Creo que es un nuevo mensaje de Fossati: todas las miradas están en el primer partido, el segundo importa menos; todo se centra ante Chile. Lo que no nos puede volver a pasar es que vayamos a Buenos Aires y perdamos… pic.twitter.com/8kCwhlKh2x — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 6, 2024

“Lo más probable es que perdamos en Buenos Aires, y no es un derrotismo, es un dato de realidad, no perdamos jugadores. No empecemos a perder el partido de Bolivia o Venezuela que es en marzo. Perú tendría que jugar ante Chile y con Argentina pensando en los partidos con Bolivia y Venezuela. Por ejemplo, yo no me animaría a ponerlo a Carlos Zambrano en Buenos Aires porque ya tiene amarilla, prefiero asegurarme y no lo pondría, encima como juega Zambrano está siempre expuesto a la amarilla. Con todo nuestro mejor equipo, la realidad de la selección hoy es lo más probable que perdamos con Argentina, y para mí lo que no puede pasar es que no dejen a cuatro suspendidos más para no jugar con Bolivia o Venezuela, ese tiene que ser el foco”, dijo el exgerente de Sporting Cristal.

FIXTURE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Fecha 11

Uruguay vs. Colombia Noviembre 2024 | Montevideo

Perú vs. Chile Noviembre 2024 | Lima

Venezuela vs. Brasil Noviembre 2024 | TBD

Paraguay vs. Argentina Noviembre 2024 | Asunción

Ecuador vs. Bolivia Noviembre 2024 | Quito

Fecha 12

Colombia vs. Ecuador Noviembre 2024 | Barranquilla

Brasil vs. Uruguay Noviembre 2024 | TBD

Bolivia vs. Paraguay Noviembre 2024 | La Paz

Argentina vs. Perú Noviembre 2024 | TBD

Chile vs. Venezuela Noviembre 2024 | Santiago

Fecha 13

Uruguay vs. Argentina Marzo 2025 | Montevideo

Perú vs. Bolivia Marzo 2025 | Lima

Brasil vs. Colombia Marzo 2025 | TBD

Paraguay vs. Chile Marzo 2025 | Asunción

Ecuador vs. Venezuela Marzo 2025 | Quito

Fecha 14

Colombia vs. Paraguay Marzo 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Perú Marzo 2025 | TBD

Bolivia vs. Uruguay Marzo 2025 | La Paz

Argentina vs. Brasil Marzo 2025 | TBD

Chile vs. Ecuador Marzo 2025 | Santiago

Fecha 15

Colombia vs. Perú Junio 2025 | Barranquilla

Venezuela vs. Bolivia Junio 2025 | TBD

Paraguay vs. Uruguay Junio 2025 | Asunción

Chile vs. Argentina Junio 2025 | Santiago

Ecuador vs. Brasil Junio 2025 | Quito

Fecha 16

Uruguay vs. Venezuela Junio 2025 | Montevideo

Perú vs. Ecuador Junio 2025 | Lima

Brasil vs. Paraguay Junio 2025 | TBD

Bolivia vs. Chile Junio 2025 | La Paz

Argentina vs. Colombia Junio 2025 | TBD

Fecha 17

Uruguay vs. Perú Septiembre 2025 | Montevideo

Colombia vs. Bolivia Septiembre 2025 | Barranquilla

Brasil vs. Chile Septiembre 2025 | TBD

Paraguay vs. Ecuador Septiembre 2025 | Asunción

Argentina vs. Venezuela Septiembre 2025 | TBD

Fecha 18