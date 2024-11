Universitario se coronó como el campeón nacional tras llevarse la Liga 1 2024. Luego de igualar sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas, los cremas alcanzaron el tan ansiado bicampeonato nacional, por lo que sus hinchas siguen celebrando a todo dar este logro en diversas partes del país. En este contexto, Fabián Bustos, técnico de la ‘U’, dio una entrevista y envió un polémico mensaje a los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal.

El polémico mensaje que le envió Fabián Bustos a los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal: “No les importaba ganar, sino arruinar el centenario”

“Nuestros hinchas querían el centenario, querían ser campeones. Y todos los hinchas de los otros equipos, especialmente los grandes, Alianza y Cristal, no les importaba ser campeón, sino arruinar el centenario a Universitario. Eso era lo difícil. Lo fuimos hablando, tratar de no pensar, nosotros fuimos partido a partido y así fue que cumplimos los objetivos”, empezó diciendo Bustos para Studio Fútbol.

Luego, el técnico agregó: “Universitario es un club tan popular, tan grande, que las exigencias son altas. Venía de ser campeón y no era un año normal, porque era el año del centenario, que es una mochila enorme. Nosotros desde el primer día tratamos de sacar esa presión, diciendo que había que campeonar porque los equipos grandes necesitan campeonar, pero era muy difícil”.

¿Qué más dijo Fabián Bustos?

Por último, el estratega argentino detalló que el centenario de Universitario estuvo presente en todo momento para él y sus jugadores. “Los chicos sabían cuál era el camino, este era un año distinto porque era el centenario y era imposible que en una nota de prensa o entrevista no te pregunten del centenario. Esa mochila se fue cargando y cualquier cosa que no encaminara al equipo a ser campeón, iba a ser un problema. Hablamos con los jugadores, fuimos encaminando el día a día, desde la pretemporada”.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, exdirector deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)