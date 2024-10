Sporting Cristal dio el golpe de la fecha. Los rimenses sorprendieron y vencieron 2-1 a Universitario en el estadio Nacional, en lo que fue un encuentro sumamente peleado y parejo. Pese a que los celestes no venían en un buen momento futbolístico, lograron sacar adelante un partido que es vital en sus aspiraciones de clasificar a las semifinales de la Liga 1 2024. A propósito de ello, Erick Delgado, exarquero rimense, resaltó que los ‘cerveceros’ fueron justo ganadores.

Erick Delgado sobre el triunfo de Cristal ante Universitario: “Fue dominio casi completo”

“Me pareció un dominio casi completo de Cristal en el primer tiempo. Me sorprendió esta ‘U’, totalmente sorprendido de esta versión de la ‘U’. Creo que la ‘U’ a base de empuje trata de emparejar un poco la situación. Pero Cristal se falla el tercer gol en la puerta del arco y en la siguiente jugada termina haciendo el 2-1″, empezó diciendo Delgado en L1 Max.

Erick Delgado fue campeón nacional con Sporting Cristal en los años 2002, 2005 y 2012. (Foto: AFP) / EITAN ABRAMOVICH

Asimismo, el popular ‘Loco’ señaló que en ningún momento hubo posibilidad de que la ‘U’ empatara el partido. “En ningún momento, hasta el último momento cuando la ‘U’ ya vio algo de un poco de vida, no vi peligrado el partido para Cristal, para nada”, dijo el exCristal.

Por último, al ser consultado por los mejores jugadores del cuadro local, Delgado no dudó en su respuesta. “Le sumaría a Jesús Pretell, me gustó, lo estuve analizando detenidamente, los minutos este año le han venido muy bien, me da mucho por él”.

Fernando Pacheco sorprendió a todos marcando el 2-0 a favor de Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo el técnico de Cristal sobre el triunfo ante Universitario?

Guillermo Farré, técnico de los celestes, se mostró muy feliz por el triunfo y aseguró que su plantel se merecía un triunfo de este tipo. “Estos partidos se juegan mucho con mentalidad porque cada clásico tiene un plus. Lo interpretaron muy bien los jugadores. Entraron al partido a ganarlo desde la primera jugada y por eso el partido se da beneficioso para nosotros. Este grupo se merecía un partido como el que se dio hoy”.

Asimismo, el estratega argentino agregó: “Sabemos que numéricamente el Clausura está complicado, pero la camiseta nos exige. Vamos a afrontar el partido del fin de semana con la mentalidad de ir a ganarlo y terminar el torneo victorioso para tener la posibilidad de poder afrontar los partidos finales si se da de esa manera. Y de lo contrario, sabemos que dependemos de nosotros para poder terminar en los puestos importantes de la tabla general para clasificaciones a copas internacionales”.

De otro lado, el entrenador explicó cuál fue el planteamiento ante la ‘U’. “Analizando a Universitario tiene un patrón de juego bastante práctico donde conforman la línea defensiva bastante fuerte. Los tres del medio sabíamos que tenían cierto juego que si los dejábamos jugar podían crear jugadas importantes”.

