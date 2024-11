En medio de una batalla contra una delicada enfermedad que lo ha aquejado durante los últimos meses, Erick Osores, lejos de los análisis y opiniones deportivas, sorprendió a muchos al hablar de un tema muy delicado en su vida privada: su estado de salud. El periodista deportivo se dirigió a las cámaras de América TV con mucho coraje y valor, compartiendo las dificultades que ha atravesado en todo este tiempo, y enviando un claro mensaje a sus seguidores: seguir adelante a pesar de las adversidades. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ERICK OSORES SOBRE SU REGRESO A LA TELEVISIÓN?

En la última edición del programa ‘En la mesa’, que se transmite por América TV, estuvieron como invitados los integrantes de ‘Fútbol en América’ para compartir detalles del programa. De esta manera, el popular Choca Mandros, conductor del espacio de cocina, no dudó en dirigirse a Erick Osores para preguntarle sobre los motivos de su regreso a la televisión, a pesar de que no se encontraba en su mejor momento de salud. El periodista deportivo respondió con valentía, mostrando principalmente su gratitud al público, ya que vio en ellos la fuerza para luchar contra la terrible enfermedad.

Erick Osores mostró su agradecimiento con el público por el apoyo brindado en todos estos meses. Foto: Captura

“Fue muy fuerte, no imaginé que iba a ser así. Pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote, pero mucha gente se alegró. Me sentía con fuerza, con ganas. Lo que recibí del público es algo único, al igual que de mis amigos y compañeros, no lo puedo olvidar, no me puedo abstraer de eso. Y, bueno, ahí estamos en la pelea”, sostuvo Osores en dicho medio con mucha emoción.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ENFERMEDAD DE ERICK OSORES?

Hace unos meses, Erick Osores decidió brindar una entrevista al diario ‘Expreso’ donde tocó el tema de su salud, aunque trató de no entrar en detalles, ya que su intención es mantenerlo en privado. “Lo de mi salud es un tema bastante personal. Gracias a Dios todo está bajo control, es lo que puedo decir. Pronto, muy pronto estaré al ciento por ciento. Como te repito, mi salud es un tema muy privado, que lo he manejado así con mucho cuidado”, contó el comunicador.

“Estuve con nauseas, con medicinas, además el mismo hecho de permanecer en una cama como que te atrofia los músculos. Fueron tres meses demasiados complicados, pero ya estoy de nuevo de pie y con todas las ganas del mundo de regresar a lo mío”, dijo el comentador deportivo.

¿QUÉ OPINÓ ERICK OSORES EN SU PRIMERA APARICIÓN EN LA TELEVISIÓN TRAS VARIOS MESES DE AUSENCIA?

Erick Osores se presentó el pasado 14 de junio en el programa “El rincón del hincha” de América TV para la previa del partido de la selección peruana frente a El Salvador que sirvió como preparación para la Copa América 2024. Su presencia en el set conmovió a sus compañeros que no dudaron en realizarle un video de bienvenida recopilando los mejores momentos más divertidos y significativos en su trayectoria como comunicador. Ante ello, el comentarista deportivo decidió pronunciarse al respecto.

“(...) Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de un partido más de Perú. Es difícil lo que estamos pasando porque la gente ha perdido un poco de fe. La gente perdió la ilusión... La Copa América suele ser para la selección peruana un torneo de motivación; sin embargo, ahora el hincha está desconfiando. Lo que toca ahora es confiar y, por lo menos, ponerse del otro lado y saber que va a ser complicado. No hay que perder de vista esa condición”, dijo al inicio.

Tras ello, Óscar del Portal tomó la palabra y aprovechó para demostrar su alegría debido a la presencia de su amigo y compañero Erick Osores en la conducción del programa. “Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, sostuvo

El conductor deportivo solo tuvo palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron en todo este difícil proceso. “Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo”, mencionó el periodista.