Chile atraviesa un momento más que complicado en las Eliminatorias. El cuadro rojo cayó en la última fecha de las Clasificatorias ante Bolivia en Santiago, un resultado sorpresivo. En este contexto bastante difícil, la prensa y la hinchada culpó a Ricardo Gareca, técnico de ‘La Roja’, por esta situación. A propósito de ello, se dio a conocer que hay 3 futbolistas que rechazaron el llamado del ‘Tigre’ para esta fecha doble.

Estos son los 3 futbolistas que rechazaron la convocatoria de Ricardo Gareca para la selección chilena

En el programa Círculo Central de TV+, el exfutbolista Patricio Yáñez, un histórico del combinado chileno, reveló que algunos futbolistas se habrían negado a ser convocados por el estratega argentino. El primer nombre que dio fue el de Charles Aránguiz.

“Quiero ratificar y confirmar que fue Charles Aránguiz. Entiendo que (Aránguiz) es uno de los nombres que no le respondió a Gareca. Desconozco cuáles son los términos. Tiene que haber hablado con algún jugador, tiene que haber hablado con Arias”, dijo Yáñez.

Luego, el exjugador chileno contó que el otro elemento que se negó a ser convocado fue el golero Gabriel Arias. “Entiendo que hubo una conversación y en algún momento determinado tiene que haberle dicho que no a la selección. Cosa que me parece extraño, que un jugador de esa envergadura, esa calidad y ese recorrido, por algún problema interno diga que no. Me parece raro y extraño”.

Gareca es muy criticado por la prensa chilena y también por la hinchada. (Foto: Agencias)

¿Quién es el otro futbolista que no respondió el llamado de Ricardo Gareca?

Por último, el periodista deportivo Gonzalo Fouillioux, en el programa Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, dijo que aparte de Arias, el otro futbolista que decidió no responder al llamado de Gareca fue Mauricio Isla.

“Arias es uno de los que se restó. Es imposible que pasara de ser el titular al cuarto arquero. Habría estado. Lo que es llamativo es que el capitán de los dos últimos partidos (Mauricio Isla) no esté en la convocatoria. Ser capitán, cuando el técnico elige al capitán, uno piensa que ese jugador va a terminar el proceso. El capitán que definió Gareca en los duelos anteriores no está en la convocatoria. Es rarísimo por parte de Gareca si es futbolístico”, mencionó el comunicador.

Quiénes son los convocados de Ricardo Gareca para la fecha doble ante Brasil y Colombia

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames

Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón,Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral

Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda

Eduardo Vargas ha vuelto a ser convocado a la selección chilena. (Foto: Photosport)

Cómo se jugará la fecha 9 de las Eliminatorias (10 de octubre)

Bolivia vs Colombia (15:00)

Ecuador vs Paraguay (16:00)

Venezuela vs Argentina (16:00)

Chile vs Brasil (19:00)

Perú vs Uruguay (20:30)

Cómo se jugará la fecha 10 de las Eliminatorias (15 de octubre)

Colombia vs Chile (15:00)

Paraguay vs Venezuela (18:00)

Uruguay vs Ecuador (18:30)

Argentina vs Bolivia (19:00)

Brasil vs Perú (19:45)

Dónde ver los partidos de las Eliminatorias

Los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 podrán ser vistas por los fanáticos mediante las señales de ATV (canal 9) y América TV (canal 4). Estos canales pasarán todos los encuentros de Perú en señal abierta para todo el país.

Además, tienes la opción de seguir a la ‘Bicolor’ por el canal de Movistar Deportes (3 SD / 703 HD). A diferencia de ATV y América Televisión este canal de cable tendrá todos los juegos de las eliminatorias de los otros países que compiten por uno de los cupos sudamericanos.