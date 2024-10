La selección peruana está obligada a sacar buenos resultados en esta fecha doble de Eliminatorias. El cuadro bicolor marcha en la última posición de la tabla y cada vez complica más sus chances de clasificar al siguiente Mundial. En este contexto complicado, también se vienen acentuando las críticas a Jorge Fossati, técnico de la Blanquirroja. A propósito de ello, Mario ‘Kanko’ Rodríguez, exfutbolista histórico de Alianza Lima, le recriminó al uruguayo por su labor al mando del equipo nacional.

Exfutbolista histórico de Alianza Lima critica duramente a Jorge Fossati: “Me tiene mareado, tontos no somos”

El exfutbolista blanquiazul, desde su posición de panelista del programa digital “Fuera del sistema”, se refirió al desempeño del técnico uruguayo al mando de la selección peruana en las Eliminatorias. “A mí me molesta mucho que nos vean las caras de estup***. No somos cholitos. El señor Fossati me tiene mareado, me tiene de aquí para allá, hasta ahora no entiendo la verdad. Tontos no somos”.

'Kanko' es uno de los futbolistas más queridos. (Foto: Agencias)

¿Qué más dijo ‘Kanko’ Rodríguez?

Luego, el popular ‘Kanko’ no dudó en volver a expresar su fastidio y remarcó que ya está cansado. “No es consecuente con lo que dice, con lo que hace, yo al menos estoy bastante cansado”, señaló Rodríguez en dicho espacio.

Cuál es la lista de convocados de Perú para jugar ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Romero y Carlos Cáceda.

Pedro Gallese, Diego Romero y Carlos Cáceda. Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Luis Abram, Alexander Callens, Aldo Corzo, Miguel Araujo.

Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Luis Abram, Alexander Callens, Aldo Corzo, Miguel Araujo. Volantes: Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena.

Renato Tapia, Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena. Delanteros: Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Joao Grimaldo, Maxloren Castro (invitado).

Cómo se jugará la fecha 9 de las Eliminatorias (10 de octubre)

Bolivia vs Colombia (15:00)

Ecuador vs Paraguay (16:00)

Venezuela vs Argentina (16:00)

Chile vs Brasil (19:00)

Perú vs Uruguay (20:30)

Cómo se jugará la fecha 10 de las Eliminatorias (15 de octubre)

Colombia vs Chile (15:00)

Paraguay vs Venezuela (18:00)

Uruguay vs Ecuador (18:30)

Argentina vs Bolivia (19:00)

Brasil vs Perú (19:45)

Dónde ver los partidos de las Eliminatorias

Los partidos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 podrán ser vistas por los fanáticos mediante las señales de ATV (canal 9) y América TV (canal 4). Estos canales pasarán todos los encuentros de Perú en señal abierta para todo el país.

Además, tienes la opción de seguir a la ‘Bicolor’ por el canal de Movistar Deportes (3 SD / 703 HD). A diferencia de ATV y América Televisión este canal de cable tendrá todos los juegos de las eliminatorias de los otros países que compiten por uno de los cupos sudamericanos.

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.