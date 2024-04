Jefferson Farfán sigue siendo tendencia cada semana gracias al éxito que tiene su podcast “Enfocados”. Las entrevistas que hace el exjugador de Alianza Lima deja varios momentos muy comentados que luego se vuelven virales. A propósito de ello, la ‘Foquita’ entrevistó hace poco a Juan Manuel Vargas y le recordó una situación que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Aquí te contamos cuál fue.

Jefferson Farfán contó cómo fue el día que Juan el ‘Loco’ Vargas no quiso jugar ante Dani Alves por miedo

Farfán le pidió a Vargas mencionar lo que sucedió con Dani Alves en el Sudamericano Sub 20 realizado en el 2003. “Te acuerdas que íbamos a empezar el partido con Brasil, todos estábamos cambiados y tú estabas que te caga... de miedo. Estaba Dani Alves por ese tiempo”, dijo el exPSV Eindhoven en ‘Enfocados’.

El ‘Loco’, por su parte, respondió lo siguiente: “Había debutado y nos vamos a la Sub 20. Recién había pisado cancha profesional, me ponen por ese lado, por ese lado venía ese avión Dani Alves, ese corría..., estaba mirando y decía ‘Brasil, tama...’, ellos estaban calentando y yo seguía con ropa”.

Luego, el exUniversitario hizo hincapié en cómo quedó ese partido. “Ellos me gritaban ‘ya pe, cámbiate’, tuve que salir a las fuerzas, no le podía decir a ‘Chalaca’ que tenía un desgarro para que me aguante y entre otro que ya había jugado. Me mandó al ruedo, ese partido quedó 4-0″.

¿Qué pasó con los carros que compró Juan Vargas en su mejor momento? El ‘Loco’ le dio insólita revelación a Farfán

En medio de una conversación bastante amena, Farfán le hizo recordar a Vargas los lujosos carros que poseía en su mejor momento como futbolista. Ante esto, el exlateral del Real Betis dio una declaración que sorprendió a los cibernautas.

El exjugador de Universitario aseguró que ya no cuenta con dichos autos. Además, señaló que ahora se moviliza en taxi. “Ahora en taxi me voy. En Yango”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante lo dicho por Juan Manuel Vargas?

Esto, como se esperaba, provocó la reacción de los peruanos en redes sociales. “Increíble, al menos hubiera conservado un par”, “Ese ‘Loco’, por qué no habrá guardado sus carros”, “Eso le pasa por no pensar bien”, “Igual se le quiere al ‘Loco’, fue tremendo jugador”.

El emotivo mensaje que envió Jefferson Farfán a la madre de su cuarta hija

Durante la conversación en “Enfocados”, el exdelantero de Alianza Lima expresó que toda la familia de la nueva bebé se encuentra feliz de su llegada, y en esta sentido aprovechó para enviarle un breve mensaje a la mamá de su hija.

“Estoy muy feliz. Mi familia está muy feliz. La mamá de mi hija, muy feliz. Estoy agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Agradecerle a la mamá de mi hija”, manifestó, para luego expresar su deseo de que pronto conozcan a la pequeña.